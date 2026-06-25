България предлага стратегически концесии и публично-частни партньорства за инвеститори в инфраструктурата

Това заяви зам.-министърът на МРРБ Павлета Пеловска по време на бизнес форума "Нови хоризонти за бизнес и инвестиции между България и Китай"

България притежава огромен потенциал за разширяване на икономическото сътрудничество с Китай чрез мащабни проекти в областта на инфраструктурата, транспорта, логистиката и иновациите. Това подчерта заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска. Тя участва в бизнес форум "Нови хоризонти за бизнес и инвестиции между България и Китай", съобщават от пресцентъра на министерството.

Пред участниците във форума заместник-министърът подчерта стабилната нормативна среда на страната ни като член на Европейския съюз и ключовото географско положение, което осигурява достъп до най-големите пазари в света – безспорни условия за привличане на инвеститори и реализиране на дългосрочни проекти с висока добавена стойност.

Основен приоритет на правителството и на политическа партия "Прогресивна България" е развитието на транспортната мрежа чрез публично-частни партньорства и концесионни механизми, стана ясно от думите на заместник-регионалния министър. Тя информира, че страната планира проектирането и изграждането на над 800 км магистрали, мостове и тунели.

"Перспективата за изграждане на отделни стратегически пътни и магистрални проекти чрез концесионни модели би могла да открие нови възможности за участие на международни компании, включително китайски инвеститори и строителни корпорации с доказан опит в реализирането на мащабни инфраструктурни обекти", каза още Павлета Пеловска. И добави, че огромен потенциал за партньорство има и в енергийната, и във водната инфраструктура.

По думите ѝ, България е естествена врата към европейския пазар по оста между Европа и Азия. Страната ни заема централно място в съвременните транспортни и логистични коридори, свързващи Изтока и Запада, както и в инициативите за свързаност, включително историческия "Път на коприната". Стратегическото значение на Черно море и черноморските пристанища също засилва ролята на България като логистичен и транспортен център, свързващ Европа, Кавказ, Централна Азия и Близкия изток.

В изказването си регионалният заместник-министър изтъкна и значението на връзката между Черно море и Дунавския регион като фактор за регионалното развитие у нас. В контекста на настоящото ротационно председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион България поставя като основен фокус по-тясното обвързване на потенциала на река Дунав и Черно море за изграждане на устойчиви транспортни решения и индустриални зони.

"Обединяването на опита, ресурсите и визията на бизнеса от двете страни е ключов фактор за създаването на трайни икономически партньорства, които ще допринесат за благосъстоянието на българския и китайския народ", заключи Пеловска.