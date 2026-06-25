Ганка Аврамова: Над 5,256 млрд. евро се предвижда да бъде проектът за бюджет на НЗОК

Проектът за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за тази година се предвижда да бъде над 5,256 млрд. евро. Това каза пред журналисти Ганка Аврамова, директор на дирекция „Бюджет и финансови параметри“ в НЗОК, след заседание на Надзорния съвет на Касата.

Надзорният съвет одобри и прие проекта на закона за бюджета на Касата, каза още Аврамова.

В приходната част на проекта за бюджет ръстът, който е очертан, е 8,5% спрямо заложените средства за 2025 г., в разходната част е заложен същият ръст. Средствата, които се предвиждат за тази година, са с над 412 млн. евро повече в сравнение със средствата за 2025 г.

В проекта на закон за бюджета на НЗОК са отразени указанията по писмо на Министерството на финансите от 22 юни тази година. Максималният осигурителен доход от 1 август 2026 г. се увеличава на 2300 евро, както и от същата дата се предвижда поетапно заплащане на лични осигурителни вноски от страна на държавните служители по Закона за държавния служител в съотношение 80:20, разпределено по фондове, каза още Аврамова, цитирана от БТА.