Зам.-министър Якимов: България е готова за инвестиции на бъдещето

Стратегическата цел е страната ни да се превърне в технологичен и индустриален център на Югоизточна Европа

Нашата стратегическа цел е България да се превърне в технологичен и индустриален център на Югоизточна Европа и като предпочитана дестинация за стратегически инвестиции с висока добавена стойност. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов по време на откриването на Третата Регионална икономическа конференция на Американските търговски камари (3rd AmChams Regional Economic Summit, ARES 2026), съобщават от пресцентъра на министерството.

Якимов подчерта, че в условията на глобална конкуренция за инвестиции, технологии и таланти успехът принадлежи на държавите, които имат ясна визия, политическа стабилност и способност да вземат стратегически решения. "България е готова за тази нова реалност", бе категоричен той.

По неговите думи, страната ни е стабилна, предвидима и напълно интегрирана в европейското и евроатлантическото пространство - това е силен сигнал към международните инвеститори.

Той изтъкна, че инвестициите са поставени в центъра на икономическата политика на правителството и вече са издигнати до стратегически национален приоритет.

"За първи път инвестиционният процес се издига на най-високо политическо и институционално ниво. За по-малко от месец към Министерския съвет създадохме централно координационно звено за стратегически инвестиции - под егидата на министър-председателя и под прякото ръководство на вицепремиера по икономически въпроси. Това е политически ангажимент към бизнеса – за бързи действия, по-малко бюрокрация и по-добра координация между институциите", подчерта Якимов.

Той акцентира, че амбицията на правителството надхвърля привличането на традиционни производства и е насочена към секторите, които ще определят развитието на икономиката през следващите десетилетия. "Ние не се конкурираме за инвестициите на миналото. Ние се надпреварваме за инвестициите на бъдещето", бе категоричен заместник - министърът.

„Фокусът в нашата работа е върху високотехнологичното производство с висока добавена стойност, изкуствения интелект, центровете за данни, научноизследователската дейност, иновациите, модерната енергетика и модерната инфраструктура", допълни той.

Заместник- министърът отбеляза още, че страната разполага с редица конкурентни предимства – стратегическо географско положение, талантливи специалисти, развиващи се индустриални зони и все по-силна технологична екосистема.

По думите му, страната ни предлага не само стабилност, а предоставя и активна подкрепа на инвеститорите, чрез индустриални зони, чрез финансови инструменти, чрез насърчителни стимули и ускорени административни процедури. "Нашата задача е ясна – да позиционираме България сред победителите в надпреварата за новата икономическа епоха", заяви още Красимир Якимов.

В изказването си той открои и значението на стратегическото партньорство със Съединените американски щати, определяйки ги като ключов съюзник и важен икономически партньор на България. Той посочи сигурността и отбраната, енергетиката, високите технологии, иновациите и изкуствения интелект като области с най-голям потенциал за бъдещо сътрудничество. "Американски компании вече инвестират успешно в България и създават работи места, създават добавена стойност, развиват технологии", подчерта Якимов.

В заключение той изрази увереност, че конференцията ще допринесе за задълбочаване на диалога между институциите и бизнеса и ще даде нов тласък на инвестиционното сътрудничество в региона.