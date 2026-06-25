Председателят на Надзорния съвет участва в откриващата сесия на 3-ата Регионална икономическа конференция на американските камари (ARES)

Като национална банка за развитие целта на ББР е не само да предоставя финансиране, а да премахва пречките пред инвестициите, да споделя риска, да мобилизира частен капитал и да изгражда доверие в проекти с потенциал за устойчив икономически растеж. Това заяви Деляна Иванова, председател на Надзорния съвет на банката, по време на откриващата сесия на 3-ата Регионална икономическа конференция на американските камари (ARES).

Събитието бе организирано от Американската търговска камара в България и камарите в Турция и Гърция. То се проведе в партньорство с Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и Министерството на външните работи.

По думите на Деляна Иванова, инвеститорите рядко разглеждат държавите от Югоизточна Европа поотделно. Те оценяват пазарите, инфраструктурата, човешкия капитал и възможностите на региона като цяло.

„Колкото по-силни стават икономическите връзки между страните ни, толкова по-привлекателна инвестиционна дестинация ще бъде всяка от тях“, подчерта тя.

Председателят на Надзорния съвет на ББР отбеляза, че в днешната икономическа среда финансирането за развитие вече не се изчерпва с отпускането на кредити. То включва изграждането на устойчиви партньорства, съчетаването на публичен и частен капитал, подкрепата за стратегическите приоритети и насочването на инвестициите към проекти, които повишават дългосрочната конкурентоспособност.

По думите ѝ, ключова роля в този процес имат банките за развитие и международните финансови институции. Чрез партньорство помежду си те могат да привличат допълнителен ресурс, да споделят експертиза и да мобилизират значително по-голям инвестиционен капитал, който всяка институция би могла да осигури самостоятелно.

„В Българската банка за развитие подкрепяме инвестициите чрез широк набор от финансови инструменти. Те включват дългово финансиране за растеж и модернизация, гаранции, които подобряват достъпа до кредитиране, както и участие в акционерния капитал, когато стратегическите инвестиции изискват дългосрочно партньорство и споделяне на риска“, заяви още Деляна Иванова.