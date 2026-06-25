Бордът по туризъм: Трябват спешни промени в закона, за да се ремонтират лифтовете и влековете

Необходими са спешни промени в Закона за горите, за да се улесни

ремонта на съществуващи влекове, лифтове и ски писти, както и за

израждане на нови съоръжения и екологична инфраструктура в планините. Националният борд по туризъм изразява категорична позиция в подкрепа на регламентация, която ще направи възможно целогодишното придвижване до планините, осигурен от най-екологична инфраструктура, каквато по същество представляват лифтовете и влековете, се казва в становище на браншовата организация, която обединява големите инвеститори в туризма.

Последователно и аргументирано защитаваме тезата, че планините следва да бъдат достъпни лесно и удобно за всички граждани, независимо от тяхната възраст и физическа кондиция. Това е въпрос на национален приоритет и форма на здравна превенция.

Поправките трябва да разрешават рехабилитация и строителство на ски писти,

станции и стълбове на лифтове и влекове, включително за нуждите на основен ремонт и реконструкция на съществуващи такива без задължителната процедура за смяна на предназначението на горските територии. Измененията следва да предвидят да отпадне също изискването в закона, според което не е позволена промяна на предназначението на горски територии за ски писти и стълбове за лифтове и влекове, когато изграждането им не е предвидено в приетите областни планове за развитие на горските територии.

Необходими са спешни мерки за създаване на адекватни и справедливи условия

за развитие на планинския и ски туризъм в страната, предвид тяхната полезност и

привлекателнтост, както и успехите на България като лидер в провеждането на

престижни състезания от европейските и световни календари на зимните спортове.

Следва да се отбележи и още един важен аспект предвид климатичните промени

за ролята на ски пистите като естествени просеки, които при горски пожари имат своето превантивно място, ограничавайки разрастването им, а също така съоръженията, които се изграждат за изкуствен сняг имат пряко приложение като резервоари за вода в процеса на потушаване на пожарите, се казва още в становището.

През последните 20 години сме свидетели на целенасочено задържане и

противодействие на естественото развитие на планините и възможността те да бъдат ползвани свободно от българските граждани, туристи и спортисти в услуга на развитието на добре познатите европейски дестинации като Италия, Франция и Австрия, а дори Гърция заложи проекти за развитие на инфраструктура за планинински туризъм със средства от Плана за възстановяване и устойчивост.

Още веднъж изразяваме нашата подкрепа за визията и решимостта на

правителството и на народните представители да направят необходимите промени в българското законодателство, така че Витоша, Боровец, Пампорово и Банско, както и други подходящи местности във вътрешността на страната да получат нов шанс за регионално социално-икономическо и туристическо развитие, пишат от борда по туризъм.