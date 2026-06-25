Новите жилища у нас най-скъпи в ЕС за последните 10 г.

Цените за строителство на нови жилищни сгради у нас са най-високи в Европейския съюз. Те са нарастнали най-бързо в периода 2015 - 2025 г., сочат данните на Евростат. Цялостно за евросъюза цените за строежа на нови сгради са се увеличили с 48,2%.

Индексът на цените за производство в строителството, който отразява ръста на стойностите за строителни дейности на база на платените от клиентите цени, показва, че най-голям ръст е отчетен в последните няколко години, съобщава БТА. ГРАФИКА: ЕВРОСТАТ

През 2021 г. увеличението е било с 5,8%, през 2022 - 12,2%, а през 2023 г. - 6,9 на сто. Следващата година вече има забавяне - до 2,3% през 2024 и 1,3% през 2025 г.

Сред държавите в ЕС най-голямо поскъпване за последните 10 г. е отчетено в България - 166,1%, следвана от Унгария с 155,4% и Румъния с 130,7 на сто.

Най-малко увеличение за десетгодишния период е регистрирано в Италия – 17%, Гърция (17,3%) и Финландия (22,1 на сто).

През 2022 г. и 2023 г. България е с най-голям годишен ръст на цените на строителството на нови сгради - съответно с 54,9 и 15,5%. За 2024 г. цените на строителството на нови сгради в страната ни са се повишили с 4,7 на сто, което класира България на осмо място по този показател.

През 2025 г. страната отново оглавява класацията с увеличение на цените от 11,8 на сто, следвана от Хърватия с 8,3% и Румъния с 6,9.