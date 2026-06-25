От данни към решения: Главболгарстрой развива практическите приложения на изкуствения интелект в строителството

С фокус върху регионалното сътрудничество в енергетиката, инфраструктурата и инвестициите бе открита Третата регионална икономическа конференция в присъствието на президентите на Американските търговски камари в България, Турция и Гърция.

В рамките на събитието бяха обсъдени дигиталната трансформация и навлизането на изкуствения интелект в бизнеса, с акцент върху възможностите и предизвикателствата при тяхното приложение и влиянието им върху технологичната свързаност. В дискусията участие взеха Ласло Тот, ръководител „Европа и ОНД“ в GSMA, Емил Ангелов, заместник-председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“, Алекс Гозун, президент на Американската търговска камара на Молдова, Яна Тодорова, съдружник в „Камбуров и съдружници“, и Миглена Кузманова, управляващ директор на Esri България.

Ангелов акцентира върху необходимостта изкуственият интелект да бъде разглеждан като способ за надграждане на натрупания опит и експертиза и ускоряване на ключови процеси в строителния сектор. „Използването на технологични софтуери ще подпомогне по-добрия контрол и по-конкурентното изпълнение на сложни инфраструктурни проекти.“, категоричен бе той.

По думите му браншът генерира огромни обеми от документация и информация, свързана с целия процес по реализиране на строителни обекти, които често трудно подлежат на цялостен анализ заради съхранението й на различни формати. В отговор на това предизвикателство компанията разработва няколко пилотни проекта, базирани на изкуствен интелект, който събира и анализира данни от различни източници.

Главният изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ Емил Ангелов (в средата) даде примери как строителния сектор успешно интегрира софтуерите за изкуствен интелект в своите процеси. Източник: Иван Миладинов.

„Целта е информацията да бъде трансформирана в унифицирани електронни данни, като се цели да се оптимизират процесите, работата на строителните площадки, както и да се подобри и ускори конкурентоспобността в компанията“, сподели Ангелов пред аудиторията.

Изпълнителният директор на Главболгарстрой сподели и първоначалните резултати от интеграцията на специализираните софтуери в процесите на компанията, подчертавайки че към днешна дата внедряването на технологии оптимизира процесите до средно около месец и половина, което води до видимо повишаване на ефективността на работа във всички аспекти на строителните процеси, включително и на строителните площадки.

Третата регионална икономическа среща предостави платформа за обмен на опит, идеи и знания на над 200 бизнес лидери от няколко държави в Югоизточна Европа, които обсъдиха развитието на енергийния сектор, технологиите и дигиталната трансформация като двигатели за ускоряване на конкурентоспобността и стабилизиране на икономиките.