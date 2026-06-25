Астронавт споделя с децата и младежите ни приключенията си в открития Космос

Шеф в Европейската космическа агенция разкрива на фестивала "Ало, Космос" как ще се превърнем в междупланетна раса

Астронавтът на НАСА Тимъти Копра ще е гост на младежкия научен фестивал Hello, Space, Bulgaria Calling 6.0!, който ще се проведе на 26 и 27 юни в "София тех парк". Копра е бивш командир на Международната космическа станция и участник в две мисии. В момента той е главен директор „Пилотирани космически изследвания" във Voyager Technologies, където работи по бъдещето на човешкото присъствие в Космоса.

Копра в продължение на 25 години служи като военен пилот и експериментален тестови пилот в армията на САЩ, включително в операции „Desert Shield" и „Desert Storm", командва рота AH-64 и ръководи Comanche Program. След като е избран за астронавт, преминава интензивно обучение в NASA и участва в мисии като Expedition 20, Expedition 46/47, STS-127 и STS-128. В Космоса провежда много научни експерименти, а в "сметката" му са записани и три космически разходки.

По време на включването му той ще разкаже за ежедневието на астронавтите и за живота в условия на микрогравитация. Ще сподели и визията си за стремежа на човечеството към Луната, Марс и отвъд. В края на лекцията децата и младежите с най-интересните въпроси ще могат да ги зададат на Копра.

Гост на фестивала ще е и един от водещите европейски експерти в областта на космическото инженерство - шефът на отдел "Механика" в Европейската космическа агенция д-р Томазо Гидини.

В своята лекция той ще отведе публиката отвъд границите на познатото – към бъдещето, в което човечеството вече не просто гледа към Луната, Марс и Космоса, а започва да се подготвя за живот извън Земята.

Като ръководител на департамент "Механика" той и екипът му работят върху технологии, стандарти и инженерни решения, които стоят зад едни от най-сложните европейски сателити и космически системи.

В лекцията си той ще обясни как се изгражда бъдещето на космическите мисии. Също и какви технологии ще ни отведат към многопланетарно съществуване? И как следващото поколение учени и инженери ще бъде част от тази трансформация?

На фестивала със свой щанд ще участва и списание "Космос". Специално за събитието до 28 юни е предвидена 15% отстъпка от абонамента за електронното издание.

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