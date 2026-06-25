Първа проверка на КЗК за прекомерни цени - на летището (Обзор)

В комисията се получавали много сигнали за значително по-скъпи храни и напитки от европейските аеропортове

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започва проверка за прекомерно високи цени на храни и напитки на летище “Васил Левски” в София и злоупотреба с господстващо и съвместно господстващо положение на фирми, опериращи на двата терминала, съобщиха от КЗК.

Проучването е след множество публични сигнали за значително по-високи цени на кафе, бутилирана вода, безалкохолни напитки и хранителни продукти в сравнение с цените на други европейски летища. Много граждани често сигнализират, че в обектите в зоната за чакащи пътници

едно кафе струва

по 5-6 евро,

и то във вериги, в чиито обекти в центъра на столицата цените са повече от два пъти по-ниски. От фирмата концесионер на аеропорта - “Софкънект”, винаги са се оправдавали, че това са самостоятелни търговски оператори, върху чиято ценова политика те не можели да влияят.

Проверката, която КЗК започва сега, обаче е и във връзка с последните изменения в Закона за защита на конкуренцията, които разшириха възможностите на КЗК за наблюдение и анализ на пазари, при които съществуват съмнения за ограничаване на конкуренцията. Това всъщност ще е първата проверка за прекомерно високи цени - термин, който беше приет именно в тези изменения на закона, приети преди две седмици.

С тях бе въведена забрана предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение, да прилагат цена, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба.

При нарушение КЗК може да налага имуществена санкция до 10% от общия оборот за предходната финансова година. За господстващо положение се счита, когато

една компания държи над 50%

от пазара,

а за съвместно господстващо – когато две или повече заедно държат над 60%.

По предварителни данни пазарът на храни и напитки на летище “Васил Левски” се характеризира с присъствието на ограничен брой оператори, които управляват значителна част от обектите на двата терминала в партньорство с концесионера на летището, мотивират се от комисията. Затова тя ще анализира пазарната структура, условията за достъп до пазара, начина на формиране на цените и конкурентната среда в съответния сектор. Ще се изиска информация от компетентните държавни органи, концесионера на летището, търговските оператори и други участници на пазара.