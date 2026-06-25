Слагат таван за бонуса на чиновника - до 35% от заплатата (Обзор)

710 евро трябва да стане минималната заплата догодина, изчислена по новата методика

Финансовото министерство ще предложи въвеждане на таван на бонусите в администрацията, но от догодина. Най-вероятно новото правило ще бъде записано в наредба, а не в закон и ще бъде фиксирано като процент от основната заплата. Подробностите все още не са ясни, но се споменават 20-35% от заплатата.

“Крайно време е да се сложи таван, за да не се настройва обществото срещу администрацията, защото тя не получава тези пари, за които се говори, освен в единични случаи. Бонусите в държавната администрация на тримесечие са средно 250-350 евро”, заяви зам. финансовият министър Людмила Петкова.

Самата заплата на чиновниците също ще има таван, който ще се отнася и за висшия мениджмънт в държавни дружества и такива с над 50% държавно участие, агенции и болници.

Засега намерението е този горен праг

да се определя от брутната

заплата на президента,

която от своя страна е равна на две основни депутатски.

Най-трудно ще се определят таваните за възнагражденията на висшия мениджмънт на някои държавни дружества, защото те не зависят от правилата за депутати и министри. Най-често включват фиксирана заплата, бонуси за резултати и допълнителни стимули по договор.

Експерти по трудово право смятат, че за да избегнат тавана, мениджърите ще прехвърлят все по-голяма част от възнагражденията си към допълнителните стимули по мениджърските договори. Затова мярката ще има ефект само когато таванът се отнася до крайното възнаграждение, а не само до основното.

От догодина ще има и нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, както станя ясно още преди ден. За 2026-а тя остава 620,20 евро, определени по старата методика като - 50% от средната заплата за последните 12 месеца по данни на НСИ.

Новата методика все още не е приета окончателно, но най-голям шанс има тази, която е възприета и от работодателите, и от синдикатите - във формулата да се включат освен средната заплата и медианната, инфлацията за последните 12 месеца и производителността на труда. Запознати дори прогнозират, че от 1 януари 2027 г. изчислената по новата методика минимална заплата ще бъде около 710 евро, тъй като според тях резултатът би бил близък до този по сегашната.

Реалният ефект от мерките за държавната администрация ще се усети в бюджета за 2027-а, а за този ще има спестявания, но съвсем малки, защото годината е преполовена и 1/2 от разходите вече са направени.

Според проекта за редовен бюджет за 2026 г., който вече е публикуван на сайта на финансовото министерство, разходите за персонал в бюджетната сфера тази година ще бъдат 12,4 млрд. евро, докато през миналата бяха 12,45 млрд. евро.

Разходите за заплати

се увеличават от 8 на 8,6 млрд. евро

заради индексирането с 5%, но тези за “други възнаграждения” се намаляват с около 760 млн. евро, е записано в проекта.

Финансовото министерство е дало право на всеки министър или шеф на агенция да спести пари чрез мерки по негова преценка - закриване на незаети бройки, освобождаване на пенсионери, намаляване на бонуси, съкращаване на хора.

От разходите за заплати ще бъдат спестени 564 млн. евро за 2026 г., посочи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Намалението идва от отпадането на автоматичните механизми и от преразглеждането на възнагражденията в държавните фирми.

Както вече бе потвърдено, от 1 август държавните служители ще поемат 20% от осигуровките си, а от догодина – 40%. Това обаче няма да доведе до намаление на нетните суми, които получават, защото те ще бъдат компенсирани през брутната си заплата. Промяната в МВР, Министерството на отбраната и другите служби в сектор “Сигурност” ще се случи от 1 януари 2027 г.

Минималните и максималните осигурителни доходи ще се вдигнат за първи път от 10 г. Така допълнителните приходи ще са над 130 млн. евро, каза социалната министърка Наталия Ефремова пред Надзора на НОИ. Той утвърди проектобюджета на общестденото осигуряване.

От 1 август максималният осигурителен доход ще е 2300 евро. От него до края на годината

допълнителните приходи ще са

90,8 млн. евро

Ще има и повишаване на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии над минималната заплата. Тук ефектът е 50,9 млн. евро.

Това е част от усилията в борбата със сивата икономика. Има много по-големи постигнати средни заплати по икономически дейности. Стъпката не е голяма, не е фрапантна, но е необходима и справедлива. Един ръководител не може да се осигурява на 620,20 евро и по този начин искаме да намалим практиката част от възнаграждението да се дава в плик, каза още министърката.

От 1 юли пенсиите ще се вдигнат със 7,8% и средната ще достигне 543 евро, или с 45 евро повече.

Цигарите поскъпват от август с 13 цента, с още 12 от март догодина и после пак през 2028-а

Цигарите и тютюневите изделия поскъпват на три стъпки. Още от август ще купуваме с 13 евроцента по-скъпи цигари. От март 2027 г. според бюджетната прогноза е планирано ново увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028-а - още 12 евроцента.

Аргументът е, че България има една от най-ниските акцизни ставки в ЕС. Минималният акциз за цигарите в него е определен на 90 евро за 1000 къса, или 1,80 евро за кутия. Има изискване общият акциз да бъде най-малко 60% от среднопретеглената продажна цена на дребно за съответната страна.

Предишното поскъпване беше в началото на 2026 г. пак заради повишен акциз и тогава кутия от масовите цигари стана средно около 3,80 евро.

Освен това на хоризонта се задава тотална промяна на данъчната политика на Европейския съюз. Предвиждането е още по-рязко вдигане на облагането, което може да вдигне цената на кутия цигари у нас до около 5 евро.