Депутатите написаха отличен 6 за БТА и Кирил Вълчев

Резултатите ви са прекрасни, каза председателят на Комисията за култура и медии Антон Кутев, след като генералният директор на агенцията представи отчета за дейността й

Основният ресурс на Българската телеграфна агенция са хората, а БТА е институция с особено място в държавното устройство, тъй като има самостоятелен закон. С тези думи Кирил Вълчев, генералният директор на БТА, започна отчета си за дейността на агенцията през 2025 г. пред Комисията за култура и медии в парламента.

По думите му функциите на Народното събрание по избора на генерален директор, определянето на бюджета и упражняването на контрол чрез годишните отчети са важен знак към българската журналистика.

Впрочем именно отчетът на БТА беше първата тема на първото заседание на Комисията по културата и медиите след конституирането й и Вълчев благодари на депутатите за това.

Типично в негов стил генералният директор обясни, че е избрал за мото на отчета си цитат от св. Константин-Кирил Философ: „Бог е сътворил човека между ангелите и животните, като го отделил от животните с дара на словото и мисълта, а от ангелите с гнева и плътската похот. И кой към която част повече се приближава, към нея се приобщава към низшите или към висшите". По думите му изборът е свързан както с провеждането на двадесетото издание на Световната среща на българските медии, така и с отбелязването на 1170 години от създаването на глаголицата.

Според Вълчев

„ролята на медиите днес е съпоставима с ролята, която книгата и писменото слово са имали в миналото за предаването на знания и ценности,

а медиите следва да бъдат разглеждани като обществено значима система, подобно на образованието".

Кирил Вълчев представи дейността на БТА чрез три форми – кратко резюме, визуална презентация и подробен преглед на изпълнението на стратегическите цели на агенцията. Те са обединени около пет основни понятия – свобода, истина, знание, общност и памет.

2025 г. е четвъртата година, в която съдържанието на БТА е достъпно безплатно след решението на Народното събрание от 2021 г. за премахване на платения достъп до новините на агенцията, подчерта Вълчев. Той отчете ръст в мултимедийното съдържание на БТА през последните години, като особено значително е увеличението на снимките, видеоматериалите и инфографиките.

Много важна за развитието на БТА е и регионалната журналистика. Генералният директор уточни, че „около една пета от цялото информационно съдържание на БТА вече се формира от регионални новини". Затова разширяването на кореспондентската мрежа е сред най-важните решения за развитието на БТА през последните години.

Оценката на Кирил Вълчев за ролята на регионалните офиси и кореспондентската мрежа в България бе специално подкрепена от депутата Йорданка Фандъкова, която е член на медийната комисия. „Като доскорошен представител на местната власт смятам, че това е не само важен източник на информация за това какво се случва в тези региони. В България се случват много и интересни неща, има и много проблеми и не е все едно дали ще изпратите бързо журналист от София, за да отрази някоя новина, или ще я отрази човек, който добре познава региона, включително хората и институциите в него", каза Фандъкова.

Кирил Вълчев отбеляза също, че БТА вече присъства в девет социални мрежи. По думите му целта е надеждната информация да достига до възможно най-широка аудитория, включително до младите хора чрез платформи като TikTok, Instagram и Threads.

Към края на 2025 г. в БТА са работили 352 служители на постоянен трудов договор, както и 34 души по проекта за дигитализация на архивите, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост. Вълчев посочи, че кадровият профил на агенцията се е променил съществено през последните години. „Ако преди пет години между една пета и една четвърт от служителите са били пенсионери, през 2025 г. всеки пети работещ в БТА е студент", обясни той.

„Основната инвестиция, която трябва да прави България, е в естествения интелект", каза Вълчев, коментирайки развитието на изкуствения интелект в медиите. Според него технологиите могат да подпомагат журналистическата работа, но не могат да заменят репортера на мястото на събитието.

Точно затова една от важните теми за генералния директор е проблемът с възнагражденията в медийния сектор. Той предупреди, че след значителното увеличение на учителските заплати разликата между възнагражденията в образованието и медиите се е увеличила чувствително. По думите му това поставя сериозни предизвикателства пред привличането и задържането на млади журналисти в обществените медии.

Като част от стратегическата цел „Истина" Вълчев представи и новите вътрешни правила на БТА за използване на изкуствен интелект.

Агенцията е сред първите медии, които са разработили подробна регулация

за приложението на тези технологии в редакционната работа. Според приетите правила използването на изкуствен интелект е допустимо, но началото и краят на редакционния процес трябва задължително да бъдат под контрола на журналисти и редактори.

БТА продължава да следва консервативен подход по отношение на външното финансиране, обясни още Вълчев. Агенцията приема подкрепа единствено от институции и организации, в които България членува, както и от партньорски информационни агенции на принципа на реципрочността. Същевременно като едно от най-значимите постижения през 2025 г. генералният директор определи развитието на кореспондентската мрежа. От 14 кореспондентски бюра през 2021 г. БТА вече има 43 бюра в страната и чужбина, а впоследствие е открито и бюро в Атина. Така агенцията вече разполага с присъствие във всички съседни на България държави.

През следващите години амбицията е да бъдат открити кореспондентски точки в Тирана, Прищина и Сараево, както и да бъде разширено присъствието в Кавказкия регион. Той отчете и разрастването на международното сътрудничество на БТА. Към края на 2025 г. агенцията има споразумения за безвъзмезден обмен на новини с повече от 50 национални информационни агенции по света. Сред партньорите са водещи агенции от Европа, Азия, Африка и Северна Америка.

В сферата на културата той открои развитието на списание ЛИК, което през 2025 г. отбеляза своята 60-годишнина. Изданието продължава да се публикува ежемесечно и да бъде представяно във всички национални пресклубове на БТА в страната и чужбина.

Агенцията продължава да развива Световните срещи на българските медии. Следващото издание ще се състои през октомври в унгарските градове Будапеща и Естергом. До момента участие са потвърдили представители на български медии от 29 държави. Според Вълчев е необходимо България да има устойчиви механизми за подкрепа на българските медии в чужбина, за да се съхранява присъствието на българския език извън страната.

Сред инициативите и кампаниите на БТА той обърна внимание и на инициативата „14 века България в Европа", подкрепена от редица институции. Тя предвижда отбелязване на значими исторически годишнини до 2032 г., когато се навършват 1400 години от първото документирано споменаване на българската държава в европейски исторически източник. Като част от тази инициатива през миналата година започна и отбелязването на 150-годишнината от Априлското въстание.

"Факт е, че резултатите на БТА са прекрасни в момента", каза председателят на Комисията по културата и медиите в Народното събрание Антон Кутев.

„Поздравявам ви за толкова подробния, добре структуриран и представен отчет

Разбира се, ние ще го подкрепим. Неслучайно получихте и пълна подкрепа на парламента за следващ мандат. Поздравления за Вас и за целия екип, който стои зад Вас", каза зам.-председателят на комисията Йорданка Фандъкова.

„Благодаря за резултатното и хубаво представяне, което направихте. Аз съм силно впечатлен от повечето неща. Личи си, че подходът е мениджърски и сериозен. Вижда се, че нещо държавно може да е повод за гордост с работата си и да е добре организирано. Да е пример и за частния сектор", каза народният представител Чило Попов от парламентарната група на „Демократична България".

Депутатът Николай Златарски от парламентарната група на ДПС попита Кирил Вълчев за медиите и изкуствения интелект. Голямото предизвикателство в следващите години е как медиите в България ще използват изкуствения интелект, каза генералният директор на БТА.

Комисията по културата и медиите в Народното събрание прие отчета за дейността на БТА за 2025 г. с пълно единодушие. В момента на гласуването в залата присъстваха 17 от членовете на комисията и всички те гласуваха със „за".