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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23115119 www.24chasa.bg

Украйна ще получи още 3,4 млрд. долара за възстановяване от Световната банка

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Киев

Украйна ще получи още 3,39 млрд. долара помощ от Световната банка, стана ясно след срещата министър-председателката Юлия Свириденко с президента на Световната банка Аджай Банга, предаде ДПА.

Двамата разговаряха по време на Конференцията за възстановяване на Украйна в Гданск.

От тази сума 2,35 млрд. долара ще бъдат предоставени като безвъзмездни средства за стабилизиране на Украйна и нейната икономика. Още 1,04 млрд. долара ще бъдат отпуснати на Киев под формата на заем, предназначен конкретно за икономическо развитие, като гаранции за него ще дадат Великобритания и Япония.

Засега не е ясно кога ще бъдат отпуснати тези средства, съобщава БТА.

В срещата в Гданск, Полша, участват ЕС, Групата на седемте, Световната банка и други институции, както и многобройни представители на компании.

Киев

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