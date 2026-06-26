Срокът за купувачите на международните активи на "Лукойл" удължен до 25 юли

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Срокът на действие на лиценза, който позволява на компании да водят преговори с "Лукойл" за закупуването на чуждестранните активи, бе удължен до 25 юли от Министерството на финансите на САЩ.

Актуализираният документ е публикуван на уебсайта на Управлението за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово ведомство.

САЩ наложиха санкции на "Лукойл" и "Роснефт" миналия октомври, като американският министър на финансите Скот Бесънт посочи, че двете най-големи руски петролни компании "финансират военната машина на Кремъл".

Санкциите наложиха продажбата на международния портфейл на "Лукойл", който е оценен на около 22 млрд. долара и включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия.

В средата на ноември Управлението за контрол на чуждестранните активи издаде лиценз за преговори относно продажбата на активите на "Лукойл". Процесът привлече интереса на десетина кандидати.

Първоначално лицензът беше валиден до 17 януари, а след това беше удължен няколко пъти. На 4 юни американското финансово ведомство обяви, че удължава лиценза до 27 юни.

Всяка конкретна сделка с "Лукойл" за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, припомня БТА.