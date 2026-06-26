Покойният пътешественик Максим Минчев с поздрав от Космоса

Покойният генерален директор на БТА Максим Минчев бе „съживен" с помощта на изкуствен интелект (ИИ), а негово послание бе излъчено по време на младежкия научен фестивал „Ало, Космос", който се провежда в „София Тех Парк".

Във видеото, генерирано с гласа и образа на Минчев, той казва: „Здравейте, атлантици и изследователи на Космоса. Оттук, където съм сега, виждам колко изключително важен е Космосът. Виждам, че любовта между хората ги обединява и така ражда тяхната сила. За 30 години с вас пресякохме над 30 пъти екватора, посетихме над 130 държави на шест континента и изминахме хиляди километри. И всичко това, за да поправяме заедно света. А сега оттук аз се включвам, за да поправяме и Космоса."

След първоначалния шок, препълнената зала избухна в овации.

"Беше много вълнуващо да видим идеята реализирана - каза пред "24 часа" директорът на БТА Кирил Вълчев. - Идеята за аватар на Максим Минчев, който да ни поздрави от Космоса. Спомням си, че Максим, който обиколи много в света и казваше, че най-големият смисъл да пътуваш е да можеш да се сравняваш с другия." Според него на човечеството му предстои да пътува в Космоса и един ден ще е в състояние да сравнява живота с други планети.

"В някакъв момент това сравнение може да се окаже много по-интересно, отколкото ние си мислим - допълни още той. - Днес видяхме аватара на Максим, който бе част от "Атлантическия клуб". Една провокация в тази посока за сравнение - като земляни, а не като представители на различни нации живеещи в различни държави. Нещо, което което той правеше не само пътуванията си, а с работата си, която сега на мен се падна да върша след него.

В БТА се грижим да се сравняваме с другите чрез новините от целия свят и чрез новините от България, които изпраща агенцията към света."