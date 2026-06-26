Еврото поевтиня спрямо британската лира

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Курсът на еврото остана без промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт.

Единната валута се разменя за 1,1376 долара, или на нивото при затварянето на вчерашната сесия.

В същото време еврото поевтинява спрямо британската лира - с 0,01 на сто до 0,8619 лири за евро, както и с 0,07 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9204 франка за евро и с 0,01 на сто в сравнение с японската йена до 184,01 йени за евро.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1342 долара, припомня БТА.