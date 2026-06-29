Компанията е лидер в производството на соларна енергия, съхранението и управлението на ВЕИ активи
Sunterra RE затвърждава позицията си на водеща компания в сектора на възобновяемата енергия в България. За четвърта поредна година дружеството заема първо място по инсталирани фотоволтаични мощности в страната.
През 2026 г. Sunterra RE продължи устойчивия си растеж с въвеждането в експлоатация на нови системи за съхранение на енергия (BESS) с общ обем над 1GWh. Така компанията вече разполага с най-големия общ капацитет за съхранение на електроенергия в България.
Повече от 535 MW соларни мощности
Компанията управлява енергийни активи с обща инсталирана мощност над 535 MW, разпределени в няколко от най-мащабните фотоволтаични проекта в България: ФЕЦ Калояново с 208 MW, ФЕЦ Гълъбово с 201,4 MW, ФЕЦ Карлово със 115 MW и ФЕЦ Плевен с 9,6 MW.
Тези паркове осигуряват значителен дял от производството на зелена енергия в България и утвърждават компанията като основен двигател на енергийния преход.
Капацитет за съхранение 1,3 GWh
Sunterra RE въведе в експлоатация нови батерийни системи към своите централи в Гълъбово, Калояново и Карлово. Общият капацитет за съхранение се увеличи три пъти и достигна 1,3 GWh, а инсталираната мощност на системите надхвърли 397 MW.
Най-добре управляваните ВЕИ активи в България
Новият капацитет за съхранение изведе Sunterra RE и на първо място в класацията за най-добре управлявани ВЕИ и батерийни активи в България. Това е оценка на способността на проектите да съхраняват произведената енергия и да я подават към електроенергийната система в най-подходящия момент.
Фотоволтаичен парк Калояново заема първото място с най-висок индекс на управляемост 207,1. Комплексът съчетава 196 MW соларна мощност и батерийна система с мощност 150 MW и капацитет 500 MWh. ФЕЦ Гълъбово заема трето място с индекс 183,8, а проектът в Карлово се нарежда на девето място сред най-добре управляваните ВЕИ и BESS проекта в страната.
Ново поколение енергийна инфраструктура
Батерийните паркове позволяват произведената електроенергия да бъде съхранявана и подавана към мрежата в часовете с най-високо потребление. Това повишава сигурността, гъвкавостта и ефективността на електроенергийната система и създава условия за по-широко навлизане на възобновяемите енергийни източници.
Системите работят с литиево-железно-фосфатни батерии, които осигуряват високо ниво на безопасност, дълъг експлоатационен живот и до четири часа съхранение на електроенергия.
Инвестиции в бъдещето
Проектите за съхранение на енергия са част от дългосрочната стратегия на Sunterra RE за развитие на високотехнологични решения за производство и съхранение на енергия.
„Четири поредни години на първо място потвърждават, че стратегията ни работи. Днес сме най-големият производител на слънчева енергия в България, с най-голям капацитет за съхранение на електроенергия и лидер при най-добре управляваните ВЕИ активи. Това е резултат от последователна визия и инвестиции в технологии, които правят енергийната система по-гъвкава и устойчива“, коментират от компанията.
С портфолио от над 535 MW инсталирани фотоволтаични мощности, близо 1,3 GWh капацитет за съхранение и водещи позиции в класацията за най-добре управлявани ВЕИ активи, Sunterra RE затвърждава лидерската си роля в енергийния преход на България.