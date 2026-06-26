Иранска помощ получават земеделците, в новия бюджет имало пари

Парите за земеделие в бюджета за 2026 г. ще бъдат достатъчни, а средствата за т.нар. иранска помощ, която би трябвало да компенсира до 70% от разликата в цените на торовете и горивата, са осигурени. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред журналисти по време на Международната конференция „Пазарът на мед в ЕС: Борба с фалшификациите", организирана от евродепутата Елена Йончева, предаде БТА.

„Пари в бюджета има. Няма да ви кажа цифрата, но тя е повече от достатъчна", заяви министърът. По думите му се обсъждат два варианта за подпомагане на производителите в сектора – на база реално направени разходи или на база технологични карти. Амбицията му е помощта да бъде предоставяна според реално извършените разходи, за да не се допускат изкривявания между различните сектори.

Той уточни, че подпомагането ще бъде за разходи за горива и торове. В Държавен фонд „Земеделие" вече се разглеждат около 7000-8000 проекта по Програмата за развитие на селските райони и трябва да се прецени дали администрацията ще може да обработи и новите заявления.

Абровски изрази надежда до една седмица да се разбере дали ще бъде приложено индивидуално отчитане на разходите. Ако това е възможно, приемът може да започне в края на август, а средствата да бъдат изплатени в началото на септември.

По отношение на сектор „Животновъдство" министърът каза, че ако има допустими разходи за горива, стопаните също ще могат да се възползват от тази схема. Рредовните плащания към животновъдите продължават по индикативния график.

България вече подготвя анализи, за да поиска от Европейската комисия активиране на кризисния резерв за подпомагане на земеделските производители, съобщи още Абровски.

По повод искането за увеличение на помощта за зимните пръскания срещу черна златка, министърът заяви, че се прави всичко възможно това да се случи. По думите му средствата за държавни помощи трябва да бъдат разпределени изключително внимателно, за да не се допуснат дисбаланси в подпомагането на отделните сектори.

Във връзка със сигналите за наличие на неразрешени примеси в масло министърът каза, че е разпоредил проверка на фирмите, които през януари 2025 г. са внесли съответните количества. В момента се извършвал текущ контрол на границата, като всяко масло, което влиза в България както от държави членки на Европейския съюз, така и от трети страни, се проверява, а тази практика е въведена още на 10 юли.

По думите му все още не е ясно дали установената смес е произведена в България или е внесена от чужбина, като по случая има образувана прокурорска преписка още от 2025 г. Министърът обясни, че именно заради това Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не е оповестила публично информацията по-рано, за да не се влияе на разследването. Той посочи, че към онзи момент БАБХ е санкционирала съответните фирми и ги е извела от хранителната верига. След публичното огласяване на случая министърът е разпоредил нова проверка дали тези дружества продължават да работят, дали извършват дейност с масло и каква е настоящата им дейност, като очаква резултатите до края на деня. Абровски допълни, че по информация на БАБХ всички количества масло от засегнатите партиди са били изтеглени от търговската мрежа, но подчерта, че ще бъде извършена допълнителна проверка, за да се потвърди това.

По отношение на заболяването шарка по дребните преживни животни Абровски изрази надежда да няма нови огнища. Ако все пак бъдат регистрирани, ще бъде проведена широка дискусия за евентуално прилагане на ваксинация. Той подчерта, че ваксинацията не е единственото решение и трябва да върви успоредно с мерките за биосигурност.

Министърът коментира и бюджета за напояване, като посочи, че предвидените средства съответстват на възможностите за реалното им усвояване.

Абровски увери, че няма да има съкращения в Държавен фонд „Земеделие". Съществувала възможност за използване на изкуствен интелект при обработката на проектите, но само при спазване на европейските правила и след разработването на специализирани модели за конкретните дейности.

Министърът заяви, че очаква директните плащания по Кампания 2025 да бъдат приключени в срок. По отношение на плащанията по екосхемата за биологично животновъдство той обясни, че заради висящо съдебно производство няма възможност бюджетът по схемата да бъде увеличен.

Абровски съобщи още, че засиленият контрол в млечния сектор вече дава резултати. По думите му до 23 юни в млекопреработвателните предприятия са постъпили близо 26 000 тона българско сурово мляко срещу около 1400 тона суровина от други държави. Той отбеляза, че за първи път министерството разполага с информация в реално време за количествата и произхода на суровината, което ще позволи проследяване на целия производствен процес.

Министърът допълни, че след като бъде въведен ред в млечния сектор, аналогичен подход ще бъде приложен и при контрола върху месопреработвателните предприятия. По думите му целта е да се осигури пълна проследимост на суровините и готовата продукция.

По отношение на проверките за т.нар. виртуални животни в Сливенска област министърът каза, че те продължават, като до момента при проверките на едрите преживни животни са установени средно около 10 процента несъответствия. Той уточни, че инспекциите ще продължат и в други области на страната.