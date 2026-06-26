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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23117387 www.24chasa.bg

Ралица Паскалева e звезден гост-коментатор в „На кафе"

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Известната актриса влиза в студиото на предаването в понеделник

Едно от най-обичаните лица на NOVA Ралица Паскалева се впуска в ново предизвикателство. От 29 юни тя се присъединява към предаването „На кафе" като звезден гост-коментатор.

Водещата Гала, която в момента е в заслужен летен отпуск, обещава сутрешният формат да остане позитивният остров в телевизионния ефир.

„Вече имам опит с горещия пясък в „Игри на волята", но сега нямам търпение да се потопя в уютната атмосфера на „На кафе". Харесвам предавания, в които има място за смислени разговори, искрени мнения и ведра усмивка – онзи необходим контрапункт на забързаното ни ежедневие и стрес, с които живеем. Ще се посветя изцяло на положителните истории, които заслужават да бъдат разказани" - споделя Ралица Паскалева.

Със своята харизма, ерудиция и проницателност, популярната актриса ще предложи своя поглед към темите, които вълнуват всички. Заедно с утвърдените панелисти Кристина Патрашкова, Лора Капустина, Дарин Ангелов, Георги Блажев и Юлиян Константинов, тя ще търси най-интересните и любопитни страни на живота, който ни заобикаля.

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