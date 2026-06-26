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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23117389 www.24chasa.bg

Автомобилен гигант сменя 1000 свои служители с роботи

Георги Луканов

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В завода на BMW в Калифорния вече работят и хуманоидни роботи, които не искат заплати и пенсионни осигуровки. Снимки: производителите

Автомобилният гигант General Motors съкращава 1000 служители, за да ги замени с роботи в завода си Factory Zero в Мичиган. Драстичното решение предизвика силен гняв и недоволство сред работниците.

"Ню Йорк Поуст" съобщава, че уволнените служители няма да бъдат заменени от нови колеги. Вместо това, усъвършенствани машини вече ще заемат местата на хората на поточните линии. Автомобилната група е инсталирала 50 така наречени коботи, високотехнологични колаборативни роботи, които в бъдеще ще изпълняват задачи, поверени досега от 1000 служители.

Новите механични ръце помагат за прецизното сглобяване на автомобилните каросерии. Голямата промяна във фабриката и подмяната на хора веднага предизвикаха протести от страна на синдикалното движение. Служителите се опасяват, че промените ще доведат до по-нататъшни съкращения в близко бъдеще. 

В завода на BMW в Калифорния вече работят и хуманоидни роботи, които не искат заплати и пенсионни осигуровки. Снимки: производителите
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