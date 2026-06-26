Представиха нов етап от развитието на проекта за малки модулни реактори в България

Малките модулни реактори могат да се превърнат в ключов елемент от бъдещата енергийна инфраструктура на България, като осигурят чисти и надеждни мощности без допълнително натоварване на публичния ресурс. Това беше една от основните тези, изразени по време на дискусия, посветена на перспективите за внедряване на подобна технология в енергийния микс на страната.

Форумът се проведе в рамките на Третата регионална икономическа конференция (ARES 2026) в София и беше част от разговорите по темата „Регионални перспективи за развитието на малки модулни реактори“, организирани от Американските търговски камари на България, Турция и Гърция.

В специален формат участие взеха Андон Ичев, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на „Блу Бърд Енерджи“ (с акционери „Главболгарстрой“ и „Асарел Медет“), както и Робърт Рудич, главен директор „Бизнес развитие“ в полската SGE.

Компаниите припомниха, че в края на 2025 г. са обявили сътрудничество за създаване на съвместно предприятие за развитие на проекти за малки модулни реактори по технологията GE Vernova Hitachi BWRX-300 в България. Планираният формат предвижда работа по избор и подготовка на площадки, подкрепа за лицензионните процедури и проектиране, както и участие в управлението на строителния процес и реализацията на проекта.

В рамките на дискусията Андон Ичев заяви, че подобни технологии могат да определят енергийното развитие в дългосрочен план, като определи проекта за малки модулни реактори като потенциално стратегически за сектора.

По думите му ядрената енергетика е сектор с дългосрочен хоризонт на развитие, поради което решенията, вземани днес, ще имат отражение върху бъдещата енергийна система. Той подчерта, че реализирането на подобни проекти изисква ясна стратегия, отговорност и широко партньорство между бизнеса, държавните и финансовите институции, както и академичните среди.

Ичев допълни, че ключово значение има подходът към изпълнението, който следва да бъде ориентиран към интересите на всички заинтересовани страни – потребители, бизнес и държава.

В дискусията за бъдещето на проекта Робърт Рудич посочи, че енергийната сигурност е едно от основните предизвикателства пред икономиките в региона. По думите му държавите в Централна и Източна Европа са в процес на ускорено развитие на нови чисти и надеждни енергийни мощности, като само големите ядрени реактори няма да бъдат достатъчни, за да покрият очаквания ръст на потреблението, свързан с индустриалното развитие, центровете за данни и изкуствения интелект.

Той подчерта, че именно малките модулни реактори могат да играят ключова роля за осигуряване на чиста и базова енергия в условия на нарастващо търсене. В този контекст в редица европейски държави вече се разработват проекти за реактори от типа BWRX-300, като координираното им изпълнение може да доведе до значителни икономии от мащаба.

По отношение на иновативния подход при реализацията на проектите Робърт Рудич отбеляза, че технологията не е революционна в класическия смисъл, тъй като стъпва върху близо 70 години опит на GE Vernova Hitachi в разработването на реактори от този тип. По думите му иновацията се крие основно в бизнес модела, който позволява изграждането на повече мощности за по-кратко време и при по-ниски разходи.

Той допълни, че в България има потенциал за изграждане на повече от един реактор от този тип, тъй като концепцията на проекта носи ясни и измерими икономически ползи.

От SGE отбелязват, че този тип ядрена технология няма да разчита на публичен ресурс, а на участието на индустрията, енергийните компании и потребителите на електроенергия, които могат да инвестират в проекта и едновременно с това да повишат собствената си енергийна независимост.

Като пример за развитието на технологията изпълнителният директор на българската компания посочи посещение на делегация в Дарлингтън, Канада, където се изгражда първият реактор по технологията BWRX-300 в западния свят. Той допълни, че само преди няколко седмици е била положена 1000-тонната фундаментна конструкция на съоръжението.

Участниците в дискусията отправиха общ призив за стратегически подход към проекта, който според тях има ключово значение за енергийната сигурност на България. Те подчертаха необходимостта от дългосрочно планиране, отговорност и партньорство между бизнеса, държавните и финансовите институции, както и академичните среди.