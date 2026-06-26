Hyundai Elantra заприлича на Lamborghini Urus

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Hyundai представи седана Elantra с асистент с изкуствен интелект и дизайн, вдъхновен от Lamborghini Urus. Шест години след спирането на перщественика корейците са готови с компактния седан Avante от осмо поколение, известен на световните пазари като Elantra.

Автомобилът се отличава с агресивен, скъсен дизайн, вдъхновен от концепцията Art of Steel. Най-забележимите екстериорни характеристики са мускулестите предни калници, визуално напомнящи на суперколата Lamborghini Urus, и разделените LED фарове.

Интериорът е съсредоточен върху 14,6-инчов (или 12,9-инчов) извит дисплей, включващ най-новата мултимедийна система Pleos Connect. Ключовата ѝ характеристика е интегрираният асистент Gleo AI, способен на естествен диалог с водача.

Физическите бутони и контроли остават под екрана, а системата включва също първокласна аудио система Bang&Olufsen, вградена камера, две безжични зарядни устройства и USB портове със 100W бързо зареждане.

За корейския пазар ще се предлагат два задвижващи агрегата. Базовият модел е 2,0-литров бензинов двигател с атмосферно пълнене, чиято мощност е увеличена с 26 к.с. до 147 к.с. Хибридната версия съчетава икономичен 1,6-литров двигател, по-мощен електродвигател и по-голяма батерия, произвеждайки комбинирана мощност от 155 к.с.

Системата разполага и с интелигентно управление на рекуперацията и прогнозиране на маршрута.

В Европа този хюндай ще дойде следващата година.