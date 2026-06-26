Александър Пулев кани полските компании да разширят инвестиционното си присъствие у нас

Вицепремиерът отправи покана към полските компании да разширят инвестиционното си присъствие в България

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев се срещна в Гданск с министъра на държавните активи на Република Полша Войчех Балчун. На нея двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на индустриалното и икономическото сътрудничество между България и Полша. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката инвестициите и индустрията.

Вицепремиерът Пулев акцентира върху проведената ден по-рано среща между министър-председателите на България и Полша Румен Радев и Доналд Туск, по време на която бяха очертани основните приоритети за развитие на двустранното партньорство. „Основният ни приоритет е ускоряването на индустриалното сътрудничество", заяви Пулев, като подчерта, че България и Полша имат исторически връзки, културна близост и значителен потенциал за съвместна работа.

Като ключови области на сътрудничество той очерта, индустриалното производство, иновациите, изкуствения интелект, транспортната свързаност, енергетиката и отбранителната индустрия.

По време на срещата Пулев подчерта значението на подготвяното двустранно споразумение, което ще създаде институционална рамка за сътрудничество в области от взаимен интерес, сред които трансфер на технологии, иновациите и технологичното развитие.

„Искаме доброто сътрудничество да придобие по-институционализирана форма, за да можем професионално и систематично да развиваме отношенията си. Именно затова е необходимо подписването на рамковото споразумение, като ще ускорим неговото подписване", изтъкна той.

Вицепремиерът подчерта, че правителството работи за насърчаване на икономическия растеж чрез по-тясно партньорство между публичния и частния сектор, както и за привличане на стратегически инвеститори. По време на срещата министър Пулев отправи покана към полските компании да разширят инвестиционното си присъствие в България. „Искаме да насърчим нашите стратегически партньори, каквато е Полша, да открият нови възможности за инвестиции в България. Можете да разчитате на страната ни като предвидим и надежден партньор", бе категоричен вицепремиерът.

Той посочи, че потенциал за съвместни проекти съществува в редица сектори, сред които, енергетиката, транспортната свързаност, високите технологии и иновациите.

Министър Пулев изрази интерес България да се възползва от успешния полски опит в провеждането на икономически реформи. „Полша е изключително успешен модел за развитие. От 1990 до 2025 година статистиката за ръста на полската икономика е наистина впечатляваща", посочи той.

Сред основните теми в разговора бяха още развитието на публично-частните партньорства и управлението на държавните предприятия. „В Полша успяхте да изградите ефективен и професионален подход", отбеляза министър Пулев, като изрази готовност за активен обмен на експертен опит между двете държави.

От своя страна министър Балчун заяви, че Полша е готова да сподели своя опит и подкрепи идеята за по-тясно сътрудничество. „България има много светла перспектива. Ние можем да споделим нашия опит. Това ще бъде положително за всички нас", каза той.

Пулев и Балчун обсъдиха и подкрепата за малки и средни предприятия, които да бъдат листвани едновременно както на Българската фондова борса, така и на Варшавската фондова борса, която би била много подходящ партньор и би предоставила отлични възможности за развитие.

В края на срещата двамата министри се обединиха около необходимостта от продължаване на експертния и политически диалог и организиране на двустранен бизнес форум, който да насърчи контактите между компаниите и да създаде нови възможности за инвестиции, индустриално партньорство и технологично сътрудничество между България и Полша.