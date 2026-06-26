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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23118338 www.24chasa.bg

Радев иска от Агенцията по храните още по-строг контрол

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СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Премиерът Румен Радев заяви, че ще изисква от Българската агенция по безопасност на храните още по-сериозни проверки и контрол по отношение на качеството на храните, които се предлагат на българските граждани.

Той обсъди проблемите в сектора на млечното животновъдство, възможностите за насърчаване на родното производство и ангажимента на правителството за засилване на контрола относно качеството на храните с представители на бранша, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

В рамките на днешната работна среща в Министерския съвет премиерът Радев потвърди подкрепата на кабинета за българските производители. Той акцентира на значението на това страната ни да има гарантиран хранителен суверенитет чрез родна продукция.

Въпреки сериозните предизвикателства с публичните финанси заради порочните практики при бюджетирането в предходните години, министър-председателят отбеляза, че се търсят възможности за подкрепа на сектора. Разглеждат се включително варианти за намаляване на административната тежест. Същевременно държавата се ангажира и със защитата интересите на производителите от нелоялни търговски практики чрез мерки за изсветляване на цялата верига на ценообразуване.

В хода на разговора беше дадена положителна оценка за предприетите действия за засилване на контрола върху вноса на сурово мляко. Мярката беше въведена с цел гарантиране на качествена и безопасна суровина за производството на млечни продукти. 

В рамките на срещата беше обсъдена също националната инициатива „Кошница с грижа" в подкрепа на потребителите и на българските производители. Сред приоритетите на инициативата е стимулирането на българското производство чрез насърчаване включването на продукти от родни фермери и преработватели в селектираната потребителска кошница.

СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

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