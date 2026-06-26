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Енергийният министър Ива Петрова е в Истанбул, среща се с колегата си Байрактар

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Министърът на енергетиката Ива Петрова се поздравява с колегата си Алпарслан Байрактар.

Българска енергийна делегация е в Истанбул днес, водена от министъра Ива Петрова. Тя се срещна с министъра на енергетиката и природните ресурси на Република Турция Алпарслан Байрактар. Това е втората среща на двамата за по-малко от месец и половина.  Двамата се обединиха около необходимостта в кратък срок да бъде разширено енергийното сътрудничество между България и Турция в редица области. С Петрова са зам.-министърът на енергетиката Кирил Темелков, шеховете на „Булгартрансгаз", „Булгаргаз" и на ЕСО - Владимир Малинов, Веселин Синабов и Кирил Георгиев. Те са участвали в срещите.

Ива Петрова е подчертала, че споразумението с „Боташ" е изпълнило важна роля за гарантиране на сигурността на газовите доставки в период на безпрецедентна несигурност на европейските енергийни пазари, съобщават от министерството.

По време на срещата са били обсъдени и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на енергийната свързаност, включително развитието на регионалните енергийни коридори, които имат ключово значение за диверсификацията на доставките и укрепването на енергийната сигурност в Югоизточна Европа. 
Диалогът между Министерството на енергетиката на  България и Министерството на енергетиката и природните ресурси на  Турция протича конструктивно и е насочен към решения, които защитават взаимните интереси и допринасят за по-висока сигурност на доставките в региона, се казва в съобщението.

Като се има предвид участниците в срещата от българска страна, явно се преговаря не само за споразумението с "Боташ", но и за електроенергийния коридор Изток-Запад, както и за други електгроенергийни, а и газови проекти за свързаност. 

Министърът на енергетиката Ива Петрова се поздравява с колегата си Алпарслан Байрактар.
Министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактаря домакинства на колежката си Ива Петрова.
На масата на преговорите.
Министърът на енергетиката Ива Петрова се поздравява с колегата си Алпарслан Байрактар.
Министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактаря домакинства на колежката си Ива Петрова.
На масата на преговорите.
Министърът на енергетиката Ива Петрова се поздравява с колегата си Алпарслан Байрактар.
Министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактаря домакинства на колежката си Ива Петрова.
На масата на преговорите.

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