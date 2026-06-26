Викат трима министри в парламента за Мальовица и мазутните петна по морето

Комисията по туризъм трябва да изслуша регионалния, екоминистъра и транспортния следващата сряда

Депутати от "Прогресивна България" настояват трима министри да бъдат изслушани в парламентарната Комисия по туризъм заради два казуса с пряко отражение върху сектора - спрените строителни дейности по лифта в курорта Мальовица и появилите се мазутни петна по морето.

Искането е внесено с писмо до председателя на комисията Росица Кирова. Под него са се подписали осем народни представители от ПБ - Весела Момчева-Таун, Ясен Щерев, Милева Владкова, Пламен Карашев, Васка Милушева, Ивайло Петров, Георги Кунчев и Николай Косев. Те настояват пред комисията да се явят министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

Очаква се заседанието да бъде следващата сряда. Първата тема е свързана с проекта за модернизация на лифта в курортен комплекс "Мальовица". От ПБ искат регионалният министър да обясни защо са спрени строителните дейности, на какъв етап са административните производства и какви последващи действия се предвиждат, за да може проектът да бъде реализиран. Казусът е важен за туризма в района, но и за по-широкия дебат за развитието на планинската инфраструктура у нас. През последните месеци темата за лифтовете и достъпа до планинските курорти отново излезе на преден план заради споровете около процедурите, разрешителните и екологичните ограничения.

Втората тема, по която се иска изслушване, е замърсяването с мазут по Черноморието. Депутатите настояват екоминистърът и транспортният министър да дадат информация откъде идва замърсяването, установен ли е източникът му и преустановен ли е евентуалният разлив. Те искат още да стане ясно какви мерки са предприети за ограничаване на замърсяването, как се почистват засегнатите участъци, каква е степента на замърсяване на бреговата ивица и какви са резултатите от пробите, ако такива са вземани. В писмото до Росица Кирова се посочва, че двата случая имат значим обществен интерес, защото засягат туризма, инвестиционната среда, опазването на природата и сигурността на гражданите и туристите.

Според депутатите навременното изясняване на причините за спирането на проекта в Мальовица и актуалната информация за състоянието на Черноморието са необходими, за да може парламентът да упражни ефективен контрол върху действията на изпълнителната власт. От ПБ настояват министрите да представят не само какво е направено досега, но и какви мерки ще бъдат предприети, за да не се стига до нови подобни случаи.