Банката подкрепя клиентите в прехода към еврото с практични и изгодни решения

Алианц Банк България удължава промоционалните условия за внасяне на средства в лева по сметки в евро, като предоставя възможност за обслужване без такси и след изтичане на законоустановения срок за безплатна обмяна. Промоционалните условия са валидни до 31 декември 2026 г. и се отнасят за всички клиенти – физически и юридически лица.

С решението си банката осигурява на клиентите удобен и предвидим начин за управление на средствата им, като предлага вноски в лева по сметка в евро без такси при фиксиран курс от 1,95583. Това дава възможност за внасяне на налични левове по еврова сметка при ясни условия и без допълнителни разходи.

Инициативата идва в момент, в който изтича 6-месечният законов период за обмяна на левове в евро в търговските банки, след който финансовите институции имат право да прилагат такси. В този контекст Алианц Банк България предоставя допълнително време и спокойствие на клиентите да планират своите финансови операции.

„Приемането на еврото е важна стъпка за България и ние в Алианц Банк искаме да подкрепим нашите клиенти. След изтичането на законовия 6-месечен срок за безплатна обмяна на 30 юни решихме да удължим благоприятните условия до края на годината. Така клиентите ни ще имат достатъчно време да организират финансите си спокойно и удобно, без излишни разходи, при фиксиран курс и предвидими условия“, коментира Даниел Дечев, главен директор „Банкиране на дребно“ в Алианц Банк България. „Клиентите ни могат да изберат най-удобния за тях начин – да внесат средствата си по сметка без такси или да използват касовата обмяна, като са наясно с условията. Важното е, че всеки има избор и достатъчно време да вземе информирано решение.“