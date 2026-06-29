Онлайн измамите струват средно на засегнатите българи 144 евро

Мащабът и усъвършенстването на фалшивата реклама и измамите в социалните мрежи, генерирани с изкуствен интелект, растат бързо, което прави по-трудно от всякога хората да различат кое е истина.

Проучване на Visa показва, че българите, които объркват съдържание, създадено от изкуствен интелект, с истинско, са близо четири пъти по-уязвими да бъдат набелязани и измамени, отколкото тези, които разпознават разликата (58% срещу 16%). Това е илюстрация как дигиталната дезинформация пряко увеличава уязвимостта и показва значението на обединените усилия за защита на потребителите и възстановяване на доверието в дигиталните платформи.

В България Visa установява, че хората, които стават жертва на онлайн измами, губят средно 144 евро на случай, което води до приблизителни годишни щети за икономиката на стойност 82 млн. евро. Въздействието далече надхвърля финансовите загуби – то причинява емоционален стрес, тревожност и намалена продуктивност.

Близо четвърт (26%) от българите, които са засегнати, са отделили над 24 часа, за да разрешат случая.

От ключово значение е начинът, по който хората взаимодействат със съдържание онлайн.

Потребителите, които споделят или публикуват съдържание онлайн, без да са проверили неговата достоверност, по-често са уязвими да станат мишена на измами и да пострадат от тях, в сравнение с тези, които проверяват предварително (35% срещу 22%). Ежедневните онлайн навици – като преглеждане само на заглавия, споделяне без проверка и доверяване на съдържание, генерирано от AI – създават нови уязвимости, които измамниците бързо използват.

Близо половината (43%) рядко прочитат нещо повече от заглавието в социалните мрежи или новинарските сайтове, преди да формират мнение.

Над една четвърт (28%) понякога са споделяли публикация, без да проверят нейната автентичност.

С разрастването и усложняването на онлайн измамите тази промяна в поведението на потребителите има осезаемо въздействие върху по-широката икономика. Около една трета (34%) от хората, които са били таргетирани от измама, сега се колебаят да пазаруват онлайн. Намалили са или напълно са спрели онлайн пазаруването 1,6 млн. потребители, след като са станали обект на измамна дейност.

Това се отразява особено силно на малките независими бизнеси, които представляват 98,8% от българските предприятия и разчитат силно на доверието на потребителите, за да функционират и растат.

Засилване на борбата с измамите

Visa засилва усилията си срещу измамите в социалните мрежи – съчетавайки десетилетия опит с авангардни технологии и работейки в тясно сътрудничество с банки, търговци и дигитални платформи, за да възстанови доверието в онлайн търговията.

Изкуственият интелект отдавна е в основата на подхода на Visa към предотвратяването на измами. Вече над 30 години компанията използва инструменти, базирани на изкуствен интелект, за да поддържа сигурността на плащанията и да изпреварва развиващите се заплахи. Само през последните пет години Visa е инвестирала 12 млрд. долара в технологии, включително интелигентни системи, които откриват подозрително поведение в реално време и спират измамите, преди да достигнат до хората.

Информираността е не по-малко важна от технологиите. Почти една трета (31%) от потребителите смятат, че изкуственият интелект ще направи измамите по-трудни за разпознаване в социалните мрежи, затова Visa предприема активни действия за преодоляване на това обстоятелство. Борбата с измамите изисква единен фронт и компанията е ангажирана да работи съвместно с всички участници в екосистемата за въвеждане на нови стандарти за защита на потребителите.

Чрез тясното сътрудничество с банки, търговци и платформи, за да се осигури правилната информация на потребителите, Visa помага на хората да разпознават измамно съдържание, генерирано чрез изкуствен интелект, да разбират как работят измамите и да останат защитени в дигиталния свят. Колкото по-информирани са хората, толкова по-трудно е за измамниците да успеят.

Visa призовава всички заинтересовани страни – платформи, банки, търговци и регулатори – да работят заедно, за да повишат нивото на дигитално доверие и защита на потребителите.

Дейвид Капеца, временно изпълняващ длъжността ръководител „Риск“, Visa Европа, коментира:

„Изкуственият интелект променя начина, по който живеем и работим – от онлайн пазаруването до достъпа ни до новини и информация. Но той носи и нови рискове, като измамниците го използват, за да заблуждават и манипулират хората – особено в социалните мрежи. Това прави разграничаването на факт от измислица още по-трудно, а последиците в реалния живот могат да бъдат опустошителни. Докато милиони потребители пазаруват онлайн по време на кампанията за Черен петък, Visa противодейства с интелигентни инструменти на базата на изкуствен интелект, които спират измамите, преди да достигнат до хората. Освен това работим в тясно сътрудничество с банки, търговци и платформи, помагайки на потребителите да разпознават измами, генерирани от изкуствен интелект, и да разберат механизма им – защото колкото повече знаят, толкова по-трудно е измамниците да успеят.“

Експертът по измами и водещ на BBC „Ловци на измами“ Ник Стейпълтън казва:

„Посвещавам живота си на борбата с измамниците. Истината е, че генеративният изкуствен интелект улеснява работата им, а социалните мрежи често са платформата, чрез която го използват.

Съвсем естествено е, когато видите сладка картинка с добре написана трогателна история в социалните мрежи, да искате да взаимодействате – да харесате поста или да оставите съпричастен коментар. Но бъдете внимателни – тези публикации често са създадени от измамници, които използват изкуствен интелект като примамка, за да открият следващите си потенциални жертви – първата стъпка в дълъг и болезнен процес, който никой не иска да преживее.

Колкото по-осведомени сте за следващите ходове на измамниците, толкова по-малко вероятно е да успеят при вас – а с всеки техен провал се приближаваме към това да ги спрем завинаги.“

Разпознай измамата: 5 интелигентни начина да останете защитени в социалните мрежи

1. Проверявайте източника

Измамниците често имитират достоверност чрез фалшиви бизнес страници, лъскави реклами, генерирани с изкуствен интелект твърдения на знаменитости и убедителни лични съобщения. Тези тактики могат да изглеждат напълно истински. Преди да кликнете, спрете и си задайте въпроса: „Може ли това да е измама?“

2. Не бързайте

Прибързаността е най-силният съюзник на измамниците. Обещания за подаръци, огромни намаления или „оферти за ограничено време“ са създадени, за да ви накарат да действате импулсивно. Забавете темпото. Проверете офертата, проучете компанията, прочетете ревюта и посетете официалния уебсайт, преди да споделяте лична информация.

3. Потвърждавайте изпращача – не само профила

Получавате съобщение от „приятел“, „инфлуенсър“ или „организация“, която иска пари или лични данни? Не приемайте автоматично, че е истинско. Проверете чрез независим контакт: позвънете на човека, посетете официалния сайт или се свържете с бизнеса директно. Измамниците често завземат истински профили, за да изглеждат достоверни.

4. Бъдете защитени и докладвайте подозрителни действия

Подсилете защитата на профилите си чрез двуфакторна или многофакторна автентикация. Поддържайте приложенията и устройствата си актуални и редовно преглеждайте настройките за поверителност. Ако попаднете на съмнителна реклама, пост или профил, докладвайте го в платформата – и на вашата банка, ако са замесени пари.

5. Плащайте сигурно – или изобщо не плащайте

Никога не споделяйте банкови данни в социалните мрежи. Ако някой ви помоли за превод по банка, вероятността за измама е много висока. Винаги използвайте сигурни методи на плащане като дебитни или кредитни карти, които предоставят защита на купувача. Ако това не е възможно – откажете.