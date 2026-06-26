Римското летище „Леонардо да Винчи“ за пореден път е признато за най-доброто в Европа

Летище „Леонардо да Винчи" във Фиумичино, което е основната врата към Рим, затвърди позицията си сред водещите авиационни центрове в Европа. За осми път от 2018 г. насам и за пета поредна година спечели престижната награда ACI Europe Best Airport Award 2026 в категорията за летища с над 40 милиона пътници годишно.

Отличието, присъждано от ACI Europe, международната организация, представляваща европейските летища, беше връчено на 23 юни по време на годишния конгрес на асоциацията, проведен в Прага. Победителите бяха определени от независимо жури, съставено от осем представители на водещи институции в авиационния сектор, сред които Европейската комисия, Eurocontrol, EASA, ECAC и SESAR Joint Undertaking. Оценката беше направена въз основа на качеството на обслужването, дигиталната трансформация, оперативната ефективност и устойчивото развитие на летищната инфраструктура.

Това е второто голямо международно признание за летището през 2026 г. По-рано през февруари Фиумичино получи и отличието за най-добро европейско летище в рамките на програмата Airport Service Quality на ACI World, която се основава на оценките на самите пътници. Двете награди потвърждават успеха на т.нар. „модел Фиумичино", след като през 2025 г. летището за първи път премина границата от 51 милиона обслужени пътници.

Главният изпълнителен директор на „Аеропорти ди Рома" Марко Тронконе заяви пред медиите, че новото признание е доказателство за успешния модел на развитие, който съчетава високо качество на услугите, оперативна ефективност, иновации и екологична устойчивост. По думите му успехът е резултат от усилията на всички служители и на цялата летищна общност. Тронконе подчерта, че очакваният ръст на въздушния трафик и все по-важната роля на Рим като международен транспортен център изискват модерни инфраструктурни решения, целенасочени инвестиции и дългосрочна стратегия. Целта е Фиумичино да затвърди позицията си като стратегически aвиационен хъб, който да подобрява свързаността на Италия, да стимулира туризма и икономиката и да привлича все по-голям дял от междуконтиненталния въздушен трафик.

В основата на тази стратегия стои инвестиционен план на стойност 9 милиарда евро, който предвижда разширяване и модернизация на летището до 2046 г. Очакванията са тогава Фиумичино да обслужва до 100 милиона пътници годишно и да укрепи още повече ролята си като една от основните въздушни врати към Европа.

Кметът на Рим Роберто Гуалтиери определи отличието като изключително постижение, което потвърждава високото качество и надеждността на услугите, предоставяни ежедневно на милиони пътници.