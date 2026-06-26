ЕС открива процедура за свръхдефицит срещу България

Съветът на Европейския съюз потвърди предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу България, като препоръча на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Това се посочва в препоръка на Съвета на ЕС, публикувана в Официалния вестник на ЕС и цитирана от БТА.

България следва да гарантира, че номиналните темпове на растеж на нетните държавни разходи не надвишават 4,2 на сто през 2026 г., 3,4 на сто през 2027 г., 3,4 на сто през 2028 г. и 3,2 на сто през 2029 г., препоръчва Съветът на ЕС, като уточнява, че по този начин страната следва да преодолее състоянието на прекомерен дефицит до 2029 г.

Крайният срок, до който България трябва да предприеме ефективни действия и да представи необходимите мерки заедно с проекта си за финансов план за 2027 г., който трябва да бъде представен на ЕК и Еврогрупата, е 15 октомври 2026 г.

България следва да докладва за постигнатия напредък при изпълнението на настоящата препоръка най-малко на всеки шест месеца - през пролетта в рамките на годишния си доклад за напредъка до 30 април, и през есента в проекта си за бюджетен план до 15 октомври, докато прекомерният дефицит не бъде коригиран, пише още в позицията на Съвета на ЕС.

До 2028 г. на България се разрешава да надвишава посочените максимални темпове на растеж на нетните разходи, определени от настоящата препоръка на Съвета, доколкото нетните разходи, свързани с отбрана, не се отклоняват с повече от 0,6 до 0,9 процента от максималните стойности.

След 2028 г. на България може да бъде разрешено да надвишава максималните темпове на растеж на нетните разходи, при положение че те са свързани с доставки на военно оборудване, договорени преди края на 2028 г.

С цел да се осигури отчитане на допълнителните разходи, българските власти трябва да включат действителни и планирани данни за общите разходи за отбрана, включително инвестициите в отбраната и всички разходи, които ще се финансират чрез заеми по програмата SAFE.

Министерството на финансите публикува в сряда проект на държавен бюджет за 2026 г. с очакван дефицит в размер на 5,7 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП).

Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП), изразен като дял от БВП, през прогнозния период 2026-2028 г. е дефицит от 5,7 на сто от БВП през 2026 г., 3,8 на сто от БВП през 2027 г. и 3,0 на сто от БВП през 2028 г.

Параметрите на бюджетната рамка за периода 2026-2028 г., доколкото позволяват възможностите за корекции още от тази година, са съобразени с предложението на Европейската комисия за активиране на процедура по прекомерен бюджетен дефицит и с необходимостта от стабилизирането на публичните финанси в средносрочен план, е записано в текстовете.

Проектът на държавния бюджет за 2026 г. ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли, като още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание, съобщи вчера вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.