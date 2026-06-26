Спешни мерки, за да няма воден режим в Плевен и това лято (Обзор)

На брифинга по важната тема медиен дебют направи Николай Копринков - началник на премиерския кабинет

Спешни мерки, за да се гарантира, че Плевен и Ловеч това лято няма да са на воден режим, предприема правителството.

Още тази година започват почиствания и ремонт на едната от трите вододайни зони на Плевен - Биволаре, както и подмяна на вътрешни водопроводни мрежи. Ще се стъпи на започнатото миналата година строителство.

Това увери регионалният министър Иван Шишков на брифинг в Министерския съвет след среща по темата. На нея взеха участие представители на отговорните институции, областни и общински ръководители в областите Плевен и Ловеч, които бяха сред най-пострадалите от тежкия воден режим през миналата година. Това е първата от поредица от срещи по повод проблемите във ВиК сектора.

На брифинга за първи път пред медии излезе и началникът на кабинета Николай Копринков. “Климатът е непредвидим. Сушата се настанява в цяла Европа. Водните ресурси на страната не се управляват достатъчно добре, в резултат на което в последните години някои райони бедстваха заради липса на вода”, посочи той.

Като по-дългосрочни проекти, които вероятно ще започнат следващата година, Шишков изброи ремонт на водохващането на река Черни Осъм, възстановяване на връзката с язовир “Долни Дъбник”. Вече има проект за бентовото съоръжение на р. Вит.

Като приоритет беше поставена подмяната на уличната водопроводна мрежа в Плевен. Ще се направи проверка от МРРБ как се движат ремонтните дейности, които започнаха миналата година.

Връзката с довеждащия водопровод “Черни Осъм” е стара, отдавна е загубила своите експлоатационни качества и се губят огромни количества вода. Това е най-важният инфраструктурен обект за Ловеч и Плевен, ще започнем спешно проектиране. Старото трасе минава през частни имоти, под сгради, затова ще трябва да се изгради наново с ново трасе, обясни министърът.

Той увери, че парите ще бъдат

осигурени Най-голямото финансиране ще е за довеждащия водопровод, като за него ще се търсят възможности в бюджета за следващата година. За Плевен има финансиране и от МРРБ, и от ВиК холдинга под формата на кредит.

Миналото лято плевенчани се бориха с безводието, като получаваха по 2-3 часа вода на ден.

В края на август 2025 г. МРРБ публикува 21 мерки за подобряване на водоснабдяването на Плевен и сроковете за тяхното изпълнение. Те са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, като сред последните е системата “Черни Осъм”.

Сред краткосрочните се предвиждаше още от септември 2025 г. да започне подмяната на амортизирани сградни водопроводни отклонения, за да се намалят загубите на вода по ул. “Дойран” и в други зони на града. Срокът за изпълнение на тази мярка е юни 2026 г. В същия срок се очаква да бъде изготвен проект за реконструкция на 21 км вътрешна водопроводна мрежа в ж.к. “Дружба - ниска зона”.

Всъщност водната криза в Ловеч и Плевен и нейното решаване е във фокуса на властта, независимо коя е тя, от поне 40 години насам, при всяко безводие. И акцентът са язовир “Черни Осъм”, който така и не беше построен, и водоснабдителната мрежа към Ловеч и Плевен.

На 20 август миналата година премиерът Росен Желязков заяви в началото на правителствено заседание, че кабинетът започва процедура за изграждане на язовир “Черни Осъм”, на пречиствателна станция и водноелектрическа централа, за да се справи с безводието в Плевен. Той обяви, че общината ще получи пълна подкрепа за модернизация на ВиК инфраструктурата и за проектиране на нови водоизточници.

Но не само Плевен беше на режим.

Според анализа на КЕВР за безводието през лятото на 2025 г. в 299 населени места (16 града и 283 села) е било нарушено нормалното водоснабдяване, като

над 260 000 души са били засегнати от воден режим

От тях 81 населени места са с над 500 души, но събират близо 80% от всички потърпевши.

Регионите, които пострадаха най-сериозно от липсата на достатъчно водни ресурси и от амортизираната инфраструктура, бяха областите Плевен и Ловеч, Североизточна България (областите Шумен и Търговище), както и някои части в Южна България като Перник.

Друг анализ - на МОСВ, пък установи загуби на огромни количества вода. На входа на водоснабдителната система са подадени 851,211 млн. куб. метра, а фактурираните количества са 338,352 млн. куб. метра, което означава, че се фактурират едва около 39,8% от подадената вода.

Общите загуби достигат 60,25% при дългосрочна цел 49%

В редица територии положението е критично: Шумен отчита 83,67% общи загуби, Перник - 83,25%, Търговище - 73,61%, Хасково - 72,41%, Ямбол - 70,60%, и Пазарджик - 67,69%.

Когато толкова високи загуби се съчетават с висока аварийност и лошо налягане, не става дума просто за остаряла инфраструктура, а за системен провал на управлението, измерването и контрола, пише в анализа на Министерството на околната среда и водите.