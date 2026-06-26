Цените спират да растат, ама от догодина (Обзор)

Заради шока с горивата инфлацията през 2026 г. ще остане висока, сочат прогнози на БНБ, ЕЦБ и "Алианц трейд"

Цените спират да растат, но това ще се случи от началото на следващата година. Това сочат три прогнози, публикувани в петък - на БНБ, ЕЦБ и “Алианц трейд”.

През 2026-а инфлацията у нас ще се задържи висока заради ефектът от войната в Близкия изток, довела до поскъпване на горивата и транспорта.

БНБ е изготвила три сценария за българската икономика. При благоприятния след като конфликтът утихне, цените на енергийните суровини падат, както се случва в момента. При тези условия инфлацията в България се понижава до 4,8% през 2026 г., 2,4% през 2027 г. и 2% през 2028 г., докато икономическият растеж остава малко по-висок.

Значително по-неблагоприятна е картината при продължаваща ескалация на конфликта. Тогава БНБ допуска средногодишна инфлация между 4,5 и 6% за тази и следващите две години. При продължитилен конфикт централната банка чертае мрачен сценарий, при който петрол и газ се покачват значително. В такъв случай можело да се стигне и до 10% годишна инфлация.

Според БНБ най-големият риск не е само първоначалното поскъпване на енергията. Централната банка предупреждава, че при инфлация над 4,6% икономиката навлиза в режим, при който ценовите шокове се пренасят много по-силно към всички останали стоки и услуги. По-високите сметки за енергия постепенно увеличават производствените разходи на фирмите, след което се отразяват върху храните, услугите и заплатите. Именно тази комбинация създава опасност инфлацията да остане висока за продължителен период.

От “Алианц Трейд” посочват, че основният двигател на поскъпването у нас са горивата и транспортните услуги. Към този натиск се добавят остатъчните ефекти след въвеждането на еврото, които продължават да се проявяват най-вече при ресторанти, туристически услуги, развлечения и храни.

Според компанията настоящият ценови ефект е временен. Очакванията са през втората половина на годината инфлацията постепенно да започне да се успокоява. Експертите на “Алинц Трейд” обаче предупреждават, че съществуват няколко критични риска. Най-важният е дали по-високите цени на горивата ще се прехвърлят към базисната инфлация чрез транспортните разходи.

Подобен ефект може да се прояви и при храните заради поскъпването на торовете и земеделските суровини. Допълнителен риск остава възможността продължаващият ръст на заплатите да предизвика вторични инфлационни ефекти.

Паралелно с това се посочва и рязкото влошаване на фискалната позиция на България. Комбинацията между по-висока инфлация, отслабващ икономически растеж и нарастващ бюджетен дефицит очертава значително по-сложна среда през следващите две години.

Общият извод и на двете оценки е, че развитието на енергийните пазари, пренасянето на ценовите шокове към храните и услугите, както и динамиката на заплатите ще бъдат решаващи за това дали България ще се върне към ниска инфлация или ще навлезе в нов период на трайно високи цени.

Според изследване на ЕЦБ очакванията за инфлацията сред потребителите в еврозоната за следващите 12 месеца отбелязват значителен спад, още преди да бъде постигнато споразумение за прекратяване на военните действия в Близкия изток. Прогнозита е цените да нараснат с 3,5% през следващата година, което представлява спад предишните очаквания за 4%. Показателите за три години и пет години напред, които са по-важни за определянето на паричната политика, остават на високи нива - съответно 2,9 и 2,4%.