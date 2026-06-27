Кирил Вълчев: България продължава да гледа към звездите чрез сп. „Космос", чрез „Ало, Космос", БТА

Не само като дете, а и сега следя сп. „Космос" и много се радвам, че го поддържате, каза пред екипа ни шефът на БТА Кирил Вълчев по време на младежкия научен фестивал "Ало, Космос", който се провежда в "София Тех Парк".

Самият Кирил Вълчев е страстен пътешественик, обиколил 193-те държави, членуващи в ООН. Признава, че в един момент се замислил дали пък не може да пътува из Космоса.

„Това все още не е лесно – усмихва се Кирил Вълчев. - Изисква физическа подготовка, а аз вече съм над 50 г. и реших, че начинът да се докосна до тази сфера е да обикалям космодруми."

Затова заминал с дъщеря си за Казахстан, където е Байконур и там присъствали на изпращане на космонавти за Международната космическа станция. Един от тях бил италианец.

„Тогава си дадох сметка колко значимо постижение за България е да бъде шестата нация с човек в Космоса – Георги Иванов – разказва Вълчев. - Даже италианците не ни вярваха до момента, в който видяха, че на Байконур българското знаме е наредено на шесто място."

Италианският флаг е поставен под номер 27.

„Точно затова е толкова радващо, че България продължава да гледа към Космоса, включително през вашето списание „Космос", чрез фестивала „Ало Космос", организиран от „Атлантическия клуб" заедно с партньорите му, включително и БТА, и вашето списание."

Фестивалът е организиран от Атлантическия клуб в България под мотото „Изпреварваме бъдещето". За първи път тази година събитието ще бъде два поредни дни. Соломон и Гергана Паси позираха със списание "Космос" на щанда на изданието на фестивала "Ало, Космос". СНИМКА: ПЕТЯ МИНКОВА

В словото си Соломон Паси отбеляза, че Космоса е обединяваща платформа за науката, иновациите и изграждането на бъдещето и призова участниците да не спират да мечтаят и да преодоляват препятствията по пътя към реализацията на амбициозни идеи.

"Звездата" на фестивала бе астронавтът Тимъти Копра, който в продължение на 18 години работи за НАСА и е бивш командир на Международната космическа станция и участник в две космически мисии. В момента е главен директор „Пилотирани космически изследвания" във Voyager Technologies.