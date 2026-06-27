САЩ пак пусна достъпа до мощния модел "Митос" на "Антропик", но само за местни партньори

САЩ са позволили на компанията "Антропик" да пусне достъпа до "Митос", най-мощния си модел за изкуствен интелект, предаде Франс прес. Той е известен със способността си да открива киберуязвимости с безпрецедентна прецизност, но беше блокиран от Вашингтон в името на националната сигурност. Засега възстановяването на достъпа ще обхване само ограничен кръг от американски "киберзащитници и оператори на инфраструктура". "

Антропик" заяви, че иска да възстанови достъпа им "възможно най-бързо". Чуждестранните партньори, по-специално агенциите за киберсигурност, остават без достъп на този етап. Остава неясна и съдбата на "Фейбъл" 5 – версия на "Митос" за широката публика, фокусирана върху киберсигурността и рисковете от биологични и химически атаки, предаде БТА.

Компанията, която от месеци поддържа бурни отношения с администрацията на Доналд Тръмп, твърди, че продължава преговорите с правителството, за да "разшири достъпа до "Митос" 5 и отново да направи "Фейбъл" 5 достъпен" за широката общественост.

На 12 юни Вашингтон принуди "Антропик" да прекъсне достъпа до тези два авангардни модела, позовавайки се на националната сигурност след откриването на пропуски в защитните мерки, въведени срещу злоупотребата с инструмента.

Това принудително изтегляне на водещ модел от страна на правителството – нещо, което се случва за първи път – предизвика вълна от критики и въпроси по целия свят, като поднови дебата относно технологичната зависимост на много страни от САЩ.

Това условно възстановяване се случва в същия ден, в който големият конкурент на "Антропик" "ОупънЕйАй", пусна новия си модел, Джи Пи Ти 5.6, който също е с ограничен достъп и се одобрява от правителството за всеки клиент поотделно.

Тези намеси на американската изпълнителна власт, във все още неясен и спорен правен контекст, потвърждават промяната в курса на администрацията на Тръмп, която досега беше доминирана от противниците на всякаква регулация на изкуствения интелект, която според тях е пречка за иновациите в условията на ожесточена конкуренция с Китай, отбелязва АФП.

"ОупънЕйАй" заяви, че по искане на правителството ограничава достъпа до последните си модели "Сол", "Тера" и "Луна", отбелязва ДПА. "По тяхна молба започваме с ограничен достъп за малка група доверен партньори, чието участие е било съобщено на правителството, преди да преминем към по-широко разпространение."

Компанията заяви, че планира да направи моделите "достъпни за широката публика в идните седмици".

"Не смятаме, че този вид процес на достъп от страна на правителството трябва да се превърне в дългосрочна практика. Той лишава от най-добрите инструменти потребителите, разработчиците, предприятията, специалистите по киберзащита и глобалните партньори, които се нуждаят от тях."