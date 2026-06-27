168 000 души в Северна България ще получат супербърз интернет след проект на А1

Близо 168 000 жители в 105 населени места в Северозападна и Северна Централна България ще имат достъп до по-качествен и супербърз интернет след приключването на проекта на А1 за изграждане на нова цифрова инфраструктура. Компанията съобщи, че вече е изпълнила 92% от основните показатели по проекта, който се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост.

До момента е осигурена оптична свързаност до 251 от общо 271 базови станции в 59 от 64 общини, както и до два от трите гранични контролно-пропускателни пункта в двата района. Изградени са 793 от планираните 950 километра нова оптична мрежа, а още 1254 километра от съществуващата инфраструктура вече са модернизирани.

Проектът е част от националната програма за изграждане на високоскоростна цифрова инфраструктура в райони, които досега са били с ограничен достъп до качествени интернет услуги. В национален мащаб инициативата обхваща 185 общини, минимум 700 базови станции и поне 350 000 жители.

Инвестицията на А1 в Северозападния и Северния централен район е 15 млн. евро. Компанията посочва, че новата оптична инфраструктура ще създаде условия за разширяване на 5G покритието и за по-надеждни електронни съобщителни услуги в по-малките населени места.

Освен по-бърз интернет, новата мрежа трябва да улесни използването на електронни административни услуги, дистанционното обучение, телемедицината и възможностите за работа от разстояние. Очакванията са подобрената свързаност да подпомогне местния бизнес и да направи регионите по-привлекателни за нови инвестиции.

По време на представянето на проекта А1 показа и част от технологичните решения, които могат да работят върху новата инфраструктура. Сред тях са системи за интелигентно сметосъбиране, киберсигурност, дистанционна грижа за възрастни хора, интелигентно паркиране и мониторинг на градската среда.

Компанията отчете и напредък в програмите за дигитални умения. По инициативата „Интернет за всички" вече над 1600 възрастни хора в двата района са преминали обучения за работа със смартфони и онлайн услуги. Представена беше и образователната платформа „Онлайн умници", която предлага безплатни материали за деца, родители и учители за безопасно и отговорно използване на интернет.