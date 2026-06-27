Би Би Си спира емблематично радио

Радиопредаване на 102 години на гиганта Би Би Си няма повече да бъде в ефир.

Финалният епизод на "Би Би Си Радио 4", която беше последната радиостанция на дълги вълни във Великобритания, прекрати излъчването си окончателно в първите часове на събота.

Излъчването на дълги вълни се използваше от 1934 г. и служи за предаване на съобщения по време на Втората световна война.

"Би Би Си Радио 4" преминава на тази честота през 1978 г., на която остава и досега, предава БТА.

Би Би Си за първи път обяви през 2022 г., че очаква прекратяването на услугите си с дълги вълни, а през 2024 г. прекрати отделна програма на Радио 4 на дълги вълни преди промяната. Услугата е била прекратена, тъй като технологията за дълги вълни "наближава края на жизнения си цикъл" и продължаването на използването ѝ би представлявало "значителна инвестиция" в платформа, която се полза от малка част от слушателите, съобщиха от медията