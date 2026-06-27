Туристическият бранш настоява за облекчаване на визите за турските туристи

Искат и компенсация от ЕК заради руските

„Настояваме за облекчаване на визите за туристи от Турция, както и за компенсация на страната от Европейската комисия заради руските туристи, които вече пета година ги няма заради санкциите. Разбираме, че това е политически въпрос, но от това страда туристическият бранш. Само Абена губи над 17 млн. лева приходи от липсата на руския пазар. В курорта руските туристи са правили по 500 000 нощувки. За целия Добрички регион загубите от закриването на този пазар са около 50 млн. лв", каза Красимир Станев, изпълнителен директор на „Албена"АД, след общото събрание на акционерите, което се проведе в събота.

В момента в курорта „Албена" има 8900 туристи – германци, румънци, скандинавци, молдованци и др. До дни ще станат над 10 000, каза търговският директор на „Албена"АД Маргита Тодорова.

„Албена е на нивото на м.г. При нас е малко по-леко от другите курорти. Очакванията ни са да завършим сезона на 0 – плюс, минус 2-3 процента. Бяхме разчели за т.г. 1,2 млн. нощувки. Ще се опитаваме да ги „докараме" до 1,1 млн", каза още Станев. „Главната причина е липсата на самолетни седалки от Германия за България. Компанията „Електра", която беше в партньорство с други, се отказа. Така в началото на т.г. се оказа, че седалките са крайно недостатъчни за направените вече записвания. Ако за догодина не се промени състоянието с авиотранспорта, това ще обрече следващия сезон. В решаването на този проблем трябва да участват много субекти – държавата, морките общини, големите курорти, летищата във Варна и Бургас. Бяхме предупредени от немския туроператор „Дер Туристик", който води най-много германци в България, че, ако не видят активност от страна на българските партьори за решаването на този проблем, догодина ще спрат програмата си за летище Варна. Става дума и финансово участие – около 10 млн. евро, което не е непосилна сума за толкава засегнати субекти", обяснява Станев.

„Проблемът със самолетните седалки трябва да бъде решен най-късно до края на септември, защото тогава на германския пазар започват записванията за следващата година. С проблема са запознати министрите на туризма и транспорта. Заради точно този проблем този сезон Албена ще посрещне 10-12 процента по-малко туристи от Германия", добавя Станев.

„Когато се разруши един сезон, възстановяването продължава години и струва скъпо", добави той. Държавата да поеме финансова отговорност за гарантиране на достатъчно самолетни седалки, заедно с общините, големите курорти също са готови да участват, казват от туристическия бранш. „Това е първият вариант за решение. Има и втори – летищата да се отворят, като намалят такси, за нискобюджетните авиокомпании. Такива в Европа има около 50. Най-голямата от тях – „Райън еър, почти не лети до България, а тя превозва най-много туристи. Решението на този проблем е спешно и зависи не само от министрите, но и от министър-председателя. Иначе третият вариант е катастрофа на туристически сезон догодина", казва с тревога изпълнителният директор. „Разчитам на това, че министър-председателят Румен Радев, който е авиатор, знае за летищата, самолетите и пр.", надява се Станев.

„Крайно време е да се преодолее съпротивата да се издават облекчено визи на туристи от Турция. През м.г. над 3,5 млн. турци са почивали на гръцките острови, защото получават виза на място и са сигурни, че ще я имат. А турците искат да излязат от страната си за почивка – там не им дават да пият, да играят хазарт и т.н. От туроператори са разказвали, че самите турци просто „напират" да излязат и питат как да получат виза", поставя друг проблем Станев."За Байрама очаквахме 4 автобуса от Турция – около 160 души, но те дойдоха наполовина пълни, заради неиздадени визи на другите", обяснява още Станев. Визата за ваканция у нас е еднократна и струва 350 евро на човек, но турците искат да пътуват до България.

„На румънците им стана малко по-скъпо у нас", каза Станев. „Иначе засега този пазар е стабилен, немският – с уговорките досега също, както и скандинавският. Французите са с добро присъствие и в Албена, и в Приморско", обясни той.

„Тревожното е, че печалбата на „Албена" АД намалява. Повишените разходи за стоки са една от причините, но основната е разходът за работни заплати", добавя Станев. „Албена" АД отчита нетна печалба 5,31 млн.лв.за финансовата 2025г., Приходите от продажби нарастват с 16 на сто и достигат до 110, 8 млн.лв. Общото събрание на акционерите гласува дивидент от 15 евроцента за акция, а като неразпределената печалба ще бъде отнесена към баланса на дружеството.