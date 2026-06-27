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БАБХ спря близо 5 тона храна заради нарушения

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Близо 5 тона храни за ден заради нарушения са спрени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Това се е случило при проверки в София, Пловдив и Бургас, съобщиха от агенцията.

Установени са нарушения, свързани с изтекъл срок на годност, некоректно етикетиране, липса на документи за проследимост и несъответствия при съхранението и производствените процеси.

В София при проверка на склад са възбранени 331 кг храни - имитиращи продукти, краве сирене и кашкавал, поради некоректно етикетиране и липса на документи за проследимост. Издадено е разпореждане за възбрана на продуктите. На бизнес оператора предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

Отново в София при проверка на склад за търговия на едро са установени 4630 кг храни от животински и неживотински произход с изтекъл срок на годност. Издадено е разпореждане за забрана и насочване за унищожаване и предстои да бъде връчен акт за установяване на административно нарушение.

В Пловдив е проверено предприятие за пакетиране на масло, където е издадено предписание за осигуряване на записи за междинно проследяване на партидите. Взети са проби от масло за лабораторно изпитване.

В Бургас са извършени проверки в предприятие и склад. Издадени са предписания заради установено кръстосване на технологичните потоци и за условията на съхранение на сиренето. Взета е и проба масло.

От БАБХ информират още, че продължават проверките в страната с цел гарантиране безопасността на храните, тяхната проследимост и коректното етикетиране.

От БАБХ съобщиха преди дни, че агенцията въвежда промяна в режима на засилен мониторинг на входящите пратки мляко и млечни суровини от държави членки на Европейския съюз и трети държави. Основната промяна е, че контролът и пробовземането ще се извършват в обектите по местоназначение, а не на граничните пунктове.

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