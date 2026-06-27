Откриха нов белтък, който активира имунната защита

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Нов белтък, който е в състояние да активира имунната защита откриха учени. Неизвестният досега белтък, наречен CARDIB, има сходства с MAVS, който помага на човешкия организъм да разпознава вирусите и да активира имунната защита.

CARDIB е изолиран в морски анемонии. Изследователите са използвали технология за редактиране на гени, за да премахнат гена, кодиращ CARDIB при морските анемони, след което са ги изложили на въздействието на вируси. Оказало се, че генетично модифицираните животни са значително по-податливи на инфекции.

Последвалите изпитвания в естествена морска среда са дали сходни резултати, потвърждавайки ключовата роля на този белтък както в природни условия, така и в лаборатория.

Откритието подсказва, че различните групи животни може да са развили различни механизми за защита срещу вирусите.

Новите открития, публикувани в списание Nature Ecology & Evolution, оспорват дългогодишното схващане, че животните разчитат на една-единствена основна стратегия за борба с вирусните инфекции, предаде БТА.