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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23126296 www.24chasa.bg

КМГ: Интелигентни китайски продукти събират вниманието на Експо Китай-Евразия

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

От 25 до 29 юни в Урумчи, Синдзян, се проведе деветото издание на Експо Китай-Евразия. В изложението участваха представители на 49 държави и региона, международни организации и над 3000 китайски и чуждестранни предприятия, съобщи Китайската медийна група.

Сред шестте тематични зони най-голям интерес привлече новата зона „Нова производителна сила". В нея повече от 100 специализирани и високотехнологични компании представиха иновации в интелигентното производство, енергетиката и химическата промишленост. Голямо внимание предизвикаха и редица интелигентни продукти, показани за първи път, които бяха посрещнати с интерес от чуждестранните търговци.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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