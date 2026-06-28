КМГ: Изкуственият интелект и новите енергии ускоряват ръста на печалбите в китайската индустрия

Печалбите на големите индустриални предприятия в Китай са нараснали с 18,8% на годишна база през първите пет месеца на 2026 г., достигайки 3,14 трилиона юана, съобщи Китайската медийна група. Данните на Държавното статистическо управление показват, че темпът на растеж се е ускорил спрямо периода януари–април, а само през май печалбите са се увеличили с 21,1%.

Основен двигател на ръста е секторът на високите технологии. Благодарение на световния бум на изкуствения интелект печалбите в производството на електроника са скочили със 103,9%, като са допринесли за над 43% от общия ръст на индустриалните печалби. Силното търсене на материали за секторите свързани с новите енергийни източници също повиши цените на медта и алуминия, а печалбите в цветната металургия нараснаха със 117,1%. Средната рентабилност на индустриалните предприятия достигна най-високото си ниво за последните години.