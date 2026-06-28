КМГ: Новата банка за развитие на БРИКС емитира първите си облигации в Макао

Новата банка за развитие успешно емитира за първи път облигации в Специалния административен район Макао, съобщи Китайската медийна група. Емисията е на стойност 50 млн. щатски долара със срок от три години и плаваща лихва. От банката определиха сделката като важна стъпка в стратегията за диверсифициране на източниците на финансиране и разширяване на присъствието ѝ на международните капиталови пазари.

Със седалище в Шанхай, Новата банка за развитие беше създадена от страните от БРИКС – Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка. Нейната основна цел е да финансира инфраструктурни проекти и инициативи за устойчиво развитие както в държавите членки, така и в други развиващи се икономики.