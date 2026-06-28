Любослав Костов, КНСБ: Синдикатите не са доволни от бюджета за 2026 г.

Синдикатите не са доволни от проектобюджета за 2026 г. Това заяви главният икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания Любослав Костов пред БНР.

По думите му една от основните критики е свързана с предвиденото съкращаване на щатовете в държавната администрация.

„Ние подхождаме малко по-прагматично. Не харесваме две неща точно. На първо място това, че има 10% съкращения навсякъде. Бяхме се разбрали да има анализ, по министерства по първостепенни разпоредители. На някои места, като НАП например, има нужда от допълнително хора, да събират приходи. За данъчни инспектори няма желаещи за 1100 евро заплата. На други места има раздут щат, който се използва за даване на ДМС-та, има незаети щатни бройки - хора в пенсионна възраст, където има нужда от съкращения. Само че указанието, което беше спуснато, е 10% навсякъде без анализ", посочи Костов.

Той припомни, че протестът в понеделник е организиран от КНСБ, КТ „Подкрепа" и федерациите на държавните служители.

„Ако ще правят тази реформа, да им върнат всички права – „клас прослужено време" и КТД, и да работят на втори трудов договор. Съкращенията не са в резултата на анализ, а 10% навсякъде. Въпросът е да гледаме обективно фактите", подчерта той.

Според Костов държавните служители не трябва да поемат част от осигуровките си, без това да бъде компенсирано чрез по-високи доходи.

„Хубаво е, ако правят това, но трябва да компенсират загубения реален доход. 7% сега им се намалява заплатата с осигуровките и със 7% се вдигат разходите за заплати в бюджета на хартия, само че в тези 7% ръст са включени онези 5%, които бяха дадени в началото на годината, в удължителния закон за компенсиране на инфлацията. Съответно сега сме на нула без компенсиране на инфлация, която дори не е 5%, поне сега е на 6, а до края на годината ще отидем над 7%. И като вземете един работещ на 1000 евро брутно, ще получи средно 21 евро на месец, което ще е по-малко тази година есента спрямо пролетта", коментира той.

„ЕК преди 2 седмици каза, „несправедлива ви е данъчната система, създава регресия", каза още той.

"ЕК веднъж вкара ли го, го казва всяко тримесечие и ако не вземем мерки, ще ни го дава като дисбаланс", отбеляза още Костов.

„Целият бизнес без изключение повтаряше, че не трябва да пипаме данъчната система, докато страната не влезе в еврозоната и Шенген. Ние сме единствената държава с пропорционална система на облагане без облагаем минимум. А плоският данък е писан за доходите, данък печалба е прогресивен в целия свят. Една чистачка като данъчно осигурителна тежест плаща повече за дохода си, отколкото IT специалист с 5000 евро заплата. За съжаление много хора не го разбират и не искат да го признаят. Ако трябва да сме честни, това не е бюджет изцяло на реалността, защото имаме надценени разходи", каза още той.

Костов допълни, че ако държавните служители ще бъдат изравнявани с останалите в обществения сектор, трябва да бъдат премахнати и ограниченията, произтичащи от Закона за държавния служител.

„Тъй като той забранява да работят на втора работа и да се начисляват „клас прослужено време" и КТД. Това е, което не искаме, тези неща не ни харесват", заяви той.

„Трябва да се прави политика на доходите по атестация. Голяма част от обществения сектор има хора от културните институции, включително и на БНР е орязан бюджетът, и тези хора не са получили повече от 3% на година, а всички гледат МВР и МО. Там има цивилни, които получиха 10% ръст на заплатата и ги зашиха към онези с пагоните. Заради едни шефове, които взимат големи заплати, целият сектор се стигматизира", добави Костов.