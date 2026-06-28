Дали пенсиите не са увеличени прекалено много проверяват депутати от "Прогресивна България"

Одит, който да установи дали ръстът на пенсиите и социалните помощи в периода 2020-2026 година отговаря на устойчивите приходи от осигуровки, искат да направят депутати от управляващата партия "Прогресивна България".

Това предвижда проект за решение на Народното събрание, предложено от шефа на бюджетната комисия на парламента Константин Проданов и група депутати от управляващата партия. Одитът трябва да бъде извършен от Сметната палата, предвижда проекторешението.

Държавните одитори трябва да проверят разходите за пенсии на Националния осигурителен институт и за социални помощи на Министерството на труда и социалната политика за периода 1 януари 2020 година - 30 юни 2026 година.

При пенсиите трябва специално да бъдат одитирани увеличенията по швейцарското правило, вдиганията на минималната, промените в пенсионната формула и извънредните увеличения, които са правени в периода. Допълнително ще бъдат оценявани и разходите за бременност и майчинство, за болнични и за безработица безработица.

Като от Сметната палата се изисква изрично да представи на депутатите таблица за годишния финансов ефект и натрупан петгодишен ефект от всяка една промяна. И всеки фактор трябва да бъде оценен с колко е натрупал увеличение на социалните разходи на държавата, както и да има анализ как ще се отрази дългосрочно, ако съответната политика бъде запазена.

Целта на одита е да се установи дали разходите не са се увеличавали прекалено много спрямо приходите, става ясно от мотивите на управляващите депутати. Като Сметната палата трябва да е готова с одита си до края на октомври 2026 година.

За одитирания период минималната пенсия се увеличи над три пъти като размер. В началото на 2020 година тя бе 219,43 лв., а в момента е 630,50 лв. Като от 1 юли тази година минималната пенсия става 347, 51 евро. В този период няколко правителства увеличаваха минималната пенсия изпреварващо спрямо швейцарското правило.

Самото швейцарско правило на няколко пъти бе прилагано изменено, за да доведе до по-голямо вдигане на пенсиите. За 2022 година например пенсиите не бяха вдигнати по правилото, а с 10% плюс добавката от 60 лв. за коронавируса. В следващите три години увеличенията също са с двуцифрен процент.

В одитирания период ще попадне и отмяната на трите златни години от формулата за пенсиите.

Вносителят на предложението за одит на пенсиите Константин Проданов предложи преди месец и изваждането на добавката за коронавирус от новите пенсии. Първоначално той предвиждаше и при старите тези 30 евро добавка да не участват при изчисляване на увеличението по швейцарското правило, което щеше да лиши възрастните хора от средно 2 евро увеличение от 1 юли.