Hyundai се отказва от комбито

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Hyundai се готви да сложи край на историята на комбитата. Ксавие Мартине, президент и главен изпълнителен директор на Hyundai Motor Europe, заяви, че комбитата не са приоритет за марката, с което бележи края на последния им останал представител.

"Има причина да не говорим много за комбитата, в този сегмент търсенето не расте. Hyundai i30 е превозно средство, което исторически е било предназначено предимно за автопаркове, където цената често е ниска, а печалбата не е толкова висока", казва Мартине пред Auto Express.

Европейският шеф нарече глобалния апетит за комбита "минимален", като купувачите в Китай и САЩ изоставят тези каросерийни модели и се насочват към кросоувъри и SUV-ове.

"Разпределяте инвестиционните си и научноизследователските си ресурси за проекти, които имат най-голям смисъл. В момента има известно търсене на комбита, но не е голямо", допълва той.

Комбито Hyundai i30, което се продава и под емблемите Wagon, CW, SW и Kombi, все още е в списъка с поръчки на европейските пазари, включително Италия, Франция, Германия и Испания.

Комбито е част от офертата от 2007 г., а второто и третото поколение пристигнаха през 2011 и 2017 г. Комбито i30 споделя платформа с Kia Ceed SportsWagon, който вече е изтеглен от продажба.

Кросоувърите Bayon, Kona и Tucson скоро ще получат преработени версии.