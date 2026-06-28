Работните места във ВЕИ сектора в Германия достигнаха рекорд

Близо 436 000 души са работили във ВЕИ сектора в Германия през 2025 г., което е с близо 4% повече, отколкото през 2023 г., когато бе поставен предишният рекорд. Заетостта в сектора на възобновяемата енергетика в Германия е рекордна миналата година, но задаващите се промени в енергийната политика на правителството могат да застрашат "хиляди работни места". Това предупреди фондация "Бертелсман" (Bertelsmann) в доклад, цитиран от ДПА, а тя от БТА.

Вятърната енергетика остава най-големият работодател сред браншовете, свързани с възобновяемата енергия, като работните места са се увеличили с близо 30% до 172 000 между 2023 г. и 2025 година. Това означава, че във вятърната енергетика са близо една трета от всички работни места, свързани с ВЕИ в Германия.

Фотоволтаиците също остават важен стълб в сектора с около 100 000 служители, следвани от производството и инсталацията на термопомпи, по които миналата година са работили около 72 000 души.

Инвестициите във ВЕИ и данните за заетостта са тясно свързани, отбелязва анализът.

Освен да разширява капацитета за ВЕИ, Германия трябва и да запази в страната веригата по създаване на стойност, посочва Яна Фингерхут, експерт по трудовия пазар във фондация "Бертелсман".

Макар да се инсталират все повече фотоволтаици, броят на работните места в сектора намалява, тъй като соларните модули като цяло се произвеждат в чужбина, отбелязва тя.

"Производствената база, която преди 15 години все още беше толкова силна в Германия, вече не съществува. Не трябва да допускаме същото да се случи и с производството на вятърни турбини, термопомпи и инвертори", предупреди Фингерхут.

Фондацията посочва, че показателите за заетостта реагират и на политическите условия, давайки за пример термопомпите.

След като през 2023 г. бяха инсталирани над 350 000 нови системи, разширяването "година по-късно отбеляза рязък спад на фона на дебата относно германския закон за екологичното отопление, преди да се възстанови до малко под 300 000 термопомпи през 2025 г.", а работните места са последвали тенденцията, посочват експертите.

Фондация "Бертелсман" призовава правителството да изготви планираните енергийни реформи по начин, който да гарантира запазването на работните места.