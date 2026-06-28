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Работните места във ВЕИ сектора в Германия достигнаха рекорд

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Във вятърната енергетика са близо една трета от всички работни места, свързани с ВЕИ в Германия. Снимката е илюстративна. .

Близо 436 000 души са работили във ВЕИ сектора в Германия през 2025 г., което е с близо 4% повече, отколкото през 2023 г., когато бе поставен предишният рекорд. Заетостта в сектора на възобновяемата енергетика в Германия е  рекордна миналата година, но задаващите се промени в енергийната политика на правителството могат да застрашат "хиляди работни места". Това предупреди фондация "Бертелсман" (Bertelsmann) в доклад, цитиран от ДПА, а тя от БТА.

Вятърната енергетика остава най-големият работодател сред браншовете, свързани с възобновяемата енергия, като работните места са се увеличили с близо 30% до 172 000 между 2023 г. и 2025 година. Това означава, че във вятърната енергетика са близо една трета от всички работни места, свързани с ВЕИ в Германия.

Фотоволтаиците също остават важен стълб в сектора с около 100 000 служители, следвани от производството и инсталацията на термопомпи, по които миналата година са работили около 72 000 души.

Инвестициите във ВЕИ и данните за заетостта са тясно свързани, отбелязва анализът.

Освен да разширява капацитета за ВЕИ, Германия трябва и да запази в страната веригата по създаване на стойност, посочва Яна Фингерхут, експерт по трудовия пазар във фондация "Бертелсман".

Макар да се инсталират все повече фотоволтаици, броят на работните места в сектора намалява, тъй като соларните модули като цяло се произвеждат в чужбина, отбелязва тя.

"Производствената база, която преди 15 години все още беше толкова силна в Германия, вече не съществува. Не трябва да допускаме същото да се случи и с производството на вятърни турбини, термопомпи и инвертори", предупреди Фингерхут.

Фондацията посочва, че показателите за заетостта реагират и на политическите условия, давайки за пример термопомпите.

След като през 2023 г. бяха инсталирани над 350 000 нови системи, разширяването "година по-късно отбеляза рязък спад на фона на дебата относно германския закон за екологичното отопление, преди да се възстанови до малко под 300 000 термопомпи през 2025 г.", а работните места са последвали тенденцията, посочват експертите.

Фондация "Бертелсман" призовава правителството да изготви планираните енергийни реформи по начин, който да гарантира запазването на работните места.

Във вятърната енергетика са близо една трета от всички работни места, свързани с ВЕИ в Германия. Снимката е илюстративна. .

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