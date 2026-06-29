Volkswagen планира най-голямото съкращение в историята - 100 000 работни места!

Главният изпълнителен директор на Volkswagen Оливер Блуме планира съкращения на до 100 000 работни места в световен мащаб през следващите години, както и прекратяване на производството в четири от заводите на групата в Германия, съобщават редица западни медии.

Базираната във Волфсбург компания вече беше обявила намерението си да съкрати 50 000 работни места в Германия до края на 2030 г., но последният план може да доведе до съкращаване на персонала с още 50 000, според човек, запознат със ситуацията. Съкращаването на 100 000 позиции от около 625 000 души би поставило компанията сред най-големите съкращения на работни места в историята.

Блуме възнамерява също да намали инвестициите с около 15 на сто до малко над 130 млрд. евро през следващите пет години.

Говорител на компанията отказа да коментира информацията, като заяви, че "съответните факти по въпроса ще бъдат обсъдени и одобрени от компетентните органи". По думите му целият концерн, включително марките и дъщерните дружества, трябва да премине през дълбока трансформация.

В средносрочен план германският автомобилен концерн предвижда затваряне на заводи в Хановер, Цвикау и Емден (Долна Саксония), както и на предприятие на дъщерната Audi в Некарзулм (Баден-Вюртемберг).

VW, подобно на други европейски автомобилни производители, е под натиск от митнически ограничения, конкуренция от компании от Китай и високи разходи около прехода към електрификация на мобилността.