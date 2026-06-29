И това лято студен душ за столичани, но ремонтите вече са по-кратки

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В Будапеща са без топла вода максимум за 8 дни, а във Варшава - от 3 до 5

Един цял квартал в София преживя още в началото на лятото седмица със студен душ - от 22 до 26 юни без топла бе “Захарна фабрика”. През юли е ред на “Свобода”, части от Надежда”, столичния центъра и други клиенти на "Топлофикация". (Виж картата.)

Градовете в България, които са на централно парно, влизат в период на планови ремонти и профилактика на топлопреносната мрежа и на производствените мощности. За техните клиенти идва времето на загряването на вода по най-разнообразни способи.

Най-много са засегнатите в София, тъй като столичната топлофикация има над 430 000 абоната и над 2000 км топлопроводи. Тази година поне спирането на топлата вода не е като преди - за цялостна профилактика на мрежата, което траеше със седмици. Сега ремонтите са поетапни и за все по-кратки срокове.

Ще свършат ли обаче някога изобщо?

Не, това няма как да се случи в близките десетилетия. Първо, защото въпросната мрежа е стара - изграждането ѝ е започнало още през 1955 г., а

основното строителство е през 70-те години

на миналия век. Мрежата масово е на възраст между 40 и 50 години.

В квартали като “Младост” и “Дружба” например тръбопроводите са на над 35 г. Поради високата степен на амортизация “Топлофикация София” извършва ежегодни планови ремонти, подменяйки аварийни участъци, но цялостното обновяване на мрежата изисква дългосрочни инвестиции.

Второ, не само мрежата е остаряла, но и мощностите за производство на топлоенергия. Модернизацията на централите се дискутира от десетилетия, но не се случва.

Дейностите, които се извършват през лятната профилактика на топлоизточниците и на мрежата, гарантират надеждност и сигурност, мотивират се от дружествата.

По-голямата част от тези дейности може да се извършват само при спряна централа. Това време се използва и за профилактика на електрическата част на съответната централа. Оправят се всички пропуски и несъответствия, възникнали в процеса на експлоатация и чието отстраняване е било невъзможно, докато централата работи.

По отношение на топлопреносната мрежа се извършват ревизия на топлопроводите и подмяна на амортизирана арматура. За да се намалят авариите, се подменят компрометирани участъци от мрежата.

Но далеч не само в България е така -

лятото е време за ремонти на топлофикациите

и в другите европейски държави.

Централно топлоснабдяване има в много големи европейски градове, но най-вече в скандинавските държави и Централна и Източна Европа.

Например над 90% от сградите в Копенхаген са свързани към централното отопление. Топлофикации има в Стокхолм, Хелзинки и други северни градове.

В Централна Европа топлоснабдени са във Виена, която има една от най-големите мрежи в Европа, Мюнхен, Берлин, Хамбург, Лайпциг, Прага.

В Източна Европа топлоснабдяването е предимно от съветската епоха - с големи мрежи, така е и в Унгария, прибалтийските републики, Румъния.

По мащабите си столичното топлоснабдяване всъщност е сред топ 15 в ЕС.

Най-близки до софийския модел са в Прага и Варшава

Сходни са мрежите в Краков, Братислава, прибалтийските столици.

В Букурещ мрежата също е остаряла. Значителна част от тръбопроводите са изградени преди десетилетия, което води до топлинни загуби, аварии и необходимост от мащабни програми за подмяна и модернизация. Заради това през последните години се изпълняват инвестиционни програми и поетапни ремонти на ключови участъци. Плановите ремонти през лятото са от май до септември и основно се подменят стари тръби.

Във Варшава основни ремонти и модернизации на отоплителна мрежа се извършват извън отоплителния сезон, за да се сведат до минимум прекъсванията. Основните дейности по модернизацията на мрежата и инспекциите на топлообменниците

се извършват от юни до средата на септември,

като временно се прекъсва подаването на топла вода към избрани сгради. Операторът Veolia Energia Warszawa предварително обявява точни дати на прекъсвания за конкретни съоръжения. Прекъсванията в подаването на топла вода към отделни сгради обикновено продължават от 3 до 5 дни.

Лятната поддръжка на топлофикационната мрежа на Будапеща се извършва по график след официалния край на отоплителния сезон (15 май) и продължава до 14 септември.

Целта е да се гарантира безопасно зимно снабдяване, съпроводено е с прекъсване на подаването на топла вода за няколко дни в засегнатите райони, но най-много до 8 дни.