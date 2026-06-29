Мегапоръчката за мантинелите не е спряна, а блокирана от жалби

В момента предпазните съоръжения се подменят само при инцидент

Мегапоръчката за доставка и монтиране на мантинели по всички пътища за 490 млн. евро не е спряна, личи от сайта на Агенцията за обществени поръчки. Това не е и възможно, тъй като по нея са подадени пет жалби и докато КЗК и Върховният административен съд при евентуално обжалване не се произнесат, юридическият статус, в който се намира поръчката, е “блокиран”.

Тя бе обявена в последните два месеца на кабинета “Желязков”, защото

предходните 3-годишни договори изтичаха

Според условията страната е разделена на 6 района, като фирмите имат право да кандидатстват само за до два от тях. Задачата им е да проектират, доставят и монтират ограничителни системи за общо 16 хиляди километра пътища, които да отговарят на новите стандарти, въведени преди 10 години.

Жалби са подадени от австрийска фирма, от две турски и от още две български, но по различни причини.

Турските компании се жалват, че са отхвърлени още на ниво техническа документация, а българските са недоволни от класирането, но само по две от позициите. Затова КЗК разпореди преди няколко месеца спиране на процедурите по тези позиции, което означава, че класирането и дори сключването на договори по останалите е възможно.

В същото време обаче австрийската фирма твърди, че в общото задание има специфична дебелина на поцинковане, патентовани геометрични профили и класове стомана, които съвпадат с продуктите на определени български заводи. Това е причината по-късно КЗК да спре временно процедурата по всички позиции и докато ВАС не се произнесе, по поръчката нищо не може да се прави.

Според юристи делата ще се проточат, защото от фирмите искат съдебно-технически експертизи, които отнемат много време. В същото време, ако ВАС наистина спре окончателно процедурата, на пътната агенция

ще ѝ трябват поне 4 месеца,

за да пише нови задания и да обяви нова обществена поръчка. Затова в момента в цялата страна мантинели се подменят само в случай на повреда при инциденти.

В неделя вътрешният министър Иван Демерджиев заяви по БНР, че в България само две дружества доставят мантинели и зад тях според “злите езици” по думите на Демерджиев стоял бивш български премиер. Той се закани проверката на ограничителните съоръжения да покаже колко струват те у нас и колко в Германия.

В действителност само във въпросната мегапоръчка българските кандидати са 9 обединения, като във всяко има средно по три фирми, а в някои и по четири.

Николай Иванов, собственик на най-голямата българска фирма за ограничителни съоръжения, коментира в събота по bTV, че мантинелите на фаталния 290-и км на “Тракия” са монтирани преди повече от 10 г. и отговарят на тогавашните изисквания. Те са тествани за удар от преводно средство до 1500 кг, т.е. лека кола.