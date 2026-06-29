Платили сме 2,9 млрд. лв., за да стоим пред екрана

Един милион души гледат телевизия през интернет

Българите са платили близо 2,9 млрд. лв. за интернет и телевизия през 2025 г. Това показват данните от годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), които очертават една от най-бързо растящите части на потребителските разходи в страната.

Само приходите от интернет услуги достигат 2,376 млрд. лв., което е увеличение от 9,1% за една година. Пазарът на платена телевизия добавя още 499 млн. лв. приходи. Общата сума достига 2,875 млрд. лв., или средно близо 7,9 млн. лв. дневно.

Данните показват колко сериозно се е променил начинът, по който българите използват технологиите. Ако преди десетилетие основната част от телекомуникационните разходи беше свързана с телефонни разговори, днес най-големите приходи идват от достъпа до интернет.

Към края на 2025 г. абонатите на интернет услуги в страната вече са над 11,2 милиона, като броят им е нараснал с 13% за година. Част от ръста се дължи на пакетните услуги, които комбинират мобилен интернет, домашен интернет, телевизия и мобилна телефония в една месечна сметка.

Най-силен остава растежът при мобилния интернет. Приходите от тази услуга са се увеличили с 10,3% през 2025 г., докато приходите от фиксиран интернет растат с 6,2%. Според регулатора все повече потребители използват мобилни устройства за гледане на видео, работа и достъп до дигитално съдържание.

Паралелно с това телевизионният пазар преминава през сериозна трансформация.

За първи път от десет години насам приходите от платена телевизия отбелязват спад. През 2025 г. те намаляват с 1,4% до 499 млн. лв. Въпреки това почти 1,94 милиона абонати продължават да използват платени телевизионни услуги.

Големият победител в сектора е IPTV телевизията, която се доставя през интернет. Тя вече формира над половината от всички телевизионни абонати в страната и носи над 253 млн. лв. приходи годишно. Само за една година броят на потребителите ѝ е нараснал с 5,6%.

За сметка на това кабелната и сателитната телевизия продължават да губят позиции. Според КРС все повече потребители се пренасочват към интернет базирани платформи и услуги за видео по заявка.

Сред причините са развитието на оптичните мрежи, по-доброто качество на интернет връзките и навлизането на нови начини за гледане на съдържание през смарттелевизори и мобилни устройства.

Данните на регулатора показват още, че телекомуникационният пазар все повече се превръща в пазар на съдържание.