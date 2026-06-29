Доларът продължава да се покачва, близо е до рекорд отпреди година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският долар остава стабилен в началото на седмицата и е напът да отчете най-силното си месечно представяне от близо година.

Доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо основни валути, се повиши слабо до 101,36 пункта и се насочва към месечен ръст от 2,5 на сто, което би било най-голямото му повишение от юли миналата година, пише БТА.

Еврото се търгуваше почти без промяна на ниво 1,1387 долара, след като миналата седмица достигна най-ниското си равнище от 13 месеца спрямо американската валута. В петък Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1401 долара.

Единната европейска валута се насочва към месечен спад от 2,3 на сто срямо американския си конкурент.

Спрямо британската лира еврото поскъпва днес с 0,10 на сто до 0,8626 лири за евро, а спрямо швейцарския франк добавя 0,12 на сто до 0,9220 франка за евро.

Лирата поевтиня с 0,1 на сто до 1,3198 долара и се насочва към спад от 2 на сто през юни.